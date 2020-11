Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Papierschnipsel brennt

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr musste am Montag gegen 13 Uhr ausrücken, da im Schulzentrum am Ringweg die Brandmeldeanlage anschlug. Als Ursache konnten die Wehrleute ein Stück Papier in einem Lehrsaal im Obergeschoss des Gymnasiums ausmachen, das von einem Unbekannten angezündet worden war. Hierbei entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht.

Ravensburg

Fahrer nutzt Handy und steht unter Drogen

Weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte, wurde ein 27-Jähriger mit seinem Kastenwagen am Montag gegen 11 Uhr von Beamten des Polizeireviers Ravensburg kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem jungen Mann fest. Bei ihm wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Falle eines positiven Befunds kommen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot auf den 27-Jährigen zu.

Ravensburg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand am Montag gegen 13.45 Uhr auf der B 33 bei einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Lenker eines Opel erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende BMW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Wolfegg

Falscher Beamter

Als Mitarbeiter des Landesamtes für Verbraucherschutz gab sich am Montag gegen Mittag ein Mann in Rötenbach aus, als er sich die Namen von Briefkästen notierte. Ein Anwohner hatte den Mann angesprochen und nachgefragt, was er tue. Der ca. 40-50 Jahre alte Unbekannte antwortete, dass er sich Daten notiere. Er ging im Anschluss Richtung Ortsmitte davon. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ihn trotz Fahndung nicht mehr antreffen. Der Mann sprach schwäbisch und hatte lockiges Haar. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose. Das Landesamt für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hatte keine Datenerhebung veranlasst.

Amtzell

Auffahrunfall mit Sachschaden

Nahezu 5000 Euro Sachschaden ist am Montag gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Wangen-West entstanden. Die Fahrerin eines Skoda fuhr auf den Renault einer 39-Jährigen auf, die an der Einmündung zur B 32 verkehrsbedingt warten musste. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Argenbühl

Fahrer unter Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Montag gegen 7.30 Uhr bei der Kontrolle eines 47-jährigen VW-Lenkers fest. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Im Fall eines positiven Nachweises kommen auf ihn ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

Wangen

Scheibe beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, versuchte ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende, mittels eines Steins eine Scheibe an einem Verkaufsraum des Berufsschulzentrums einzuschlagen. Hierbei wurde das Glas auf Höhe des Türgriffs beschädigt. Der Unbekannte ließ jedoch von seinem Vorhaben ab und gelangte nicht in das Gebäude. An dem Sicherheitsglas entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Wangen bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07522/9840 zu melden.

Hoßkirch

Lkw fährt nach Zusammenstoß weiter

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand am Montag gegen 17.15 Uhr auf der L 286 bei einem Verkehrsunfall. Die 36-jährige Lenkerin eines VW Golf fuhr hinter einem Lkw mit Anhänger in Richtung Hoßkirch und setzte unweit der Ortschaft zum Überholen an. Zeitgleich scherte auch der Fahrer des Lkw mit Anhänger nach links aus, um einen langsam fahrenden Traktor zu überholen. Hierbei übersah er die 36-Jährige mit ihrem Golf mutmaßlich, wodurch es zum seitlichen Streifvorgang kam. Der Fahrer des Lkw setzte sein Überholmanöver unbeeindruckt fort und fuhr weiter in Richtung Hoßkirch. Zeugen zu der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter 07584/92170 zu melden.

Baienfurt

Laute Musik deckt Drogenbesitz auf

Wegen zu lauter Musik mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten am Dienstag gegen 2.30 Uhr in einen Ortsteil von Baienfurt ausrücken. Der 35-jährige Verursacher war jedoch uneinsichtig, weshalb die Beamten die Lautsprecherboxen seiner Musikanlage sicherstellten. Hierbei fanden sie auf dem Tisch eine kleine Menge Marihuana. Nur gut eine Stunde später mussten die Polizisten erneut anrücken. Diesmal beschallte der 35-Jährige mit seinem Fernsehgerät bei offener Balkontür die Nachbarschaft. Die Ordnungshüter mussten das Netzkabel des Fernsehers mitnehmen, um endlich für Ruhe zu sorgen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Ebenweiler

Arbeitsunfall

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 37-jähriger Arbeiter am Montag gegen 13.40 Uhr beim Sturz aus einer Hebebühne. Der Mann war damit beschäftigt, neue Stahldachträger auf dem Dach einer Maschinenhalle zu verankern. Die Dachträger wurden mittels Kran auf das Dach gehoben und von den Arbeitern an den Enden befestigt. Da ein Träger nicht richtig lag, musste er nochmals angehoben werden. Hierbei rutschte das massive Stahlteil ab und schlug gegen das Gestänge der Hebebühne, auf welcher der 37-Jährige stand. Diese wurde zunächst nach unten gedrückt und schnellte dann nach oben, wodurch der Arbeiter von der Hebebühne katapultiert wurde. Beim Aufprall auf dem Boden wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Bad Waldsee

Rückwärts gegen Fahrzeug geprallt

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11 Uhr in der Saßweiherstraße. Der 54-jährige Lenker eines VW T5 wollte auf die B 30 einbiegen und setzte kurz zurück, um an einem Lkw vorbeifahren zu können. Hierbei stieß er gegen den hinter ihm stehenden VW Sharan einer 42-Jährigen.

Wilhelmsdorf

Auf Katze geschossen

Wie jetzt erst bekannt wurde, schoss ein bislang unbekannter Täter bereits am 1. Oktober mit einer Luftdruckwaffe auf eine Katze. Der Besitzer der Katze stellte an diesem Tag eine kleine Verletzung an der Nase des Vierbeiners fest. Nachdem die Wunde nach über einer Woche noch immer nicht abgeheilt war, suchte er mit dem Tier einen Arzt auf. Die Untersuchung ergab, dass die Katze vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen worden war, denn das Projektil steckte noch immer im Kopf des Tieres. Beamte des Polizeipostens Altshausen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wolpertswende

Alkoholisiert gegen anderen Lkw gefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10 Uhr auf einem Firmengelände in Mochenwangen. Beim Ausfahren aus dem Ladebereich stieß ein 51-Jähriger mit seinem Lkw gegen den daneben geparkten Sattelzug. Bei der Unfallaufnahme nahmen die alarmierten Polizeibeamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab 1 Promille, weshalb bei ihm zwei Blutproben durch einen Arzt entnommen wurden. Der 51-jährige Ausländer musste seinen Lkw stehen lassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Ravensburg

Unter Drogen Fahrzeug geführt

Bei der Kontrolle einer 21-jährigen Peugeot-Fahrerin stellten Beamte der Verkehrspolizei am Montag gegen 18 Uhr deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb bei der jungen Frau in einer Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf sie kommen nun vermutlich ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.

Ravensburg

Mit knapp 1,5 Promille unterwegs

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Beamten der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines 45-jährigen VW-Fahrers am Montag gegen 20.30 Uhr in der Schützenstraße entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab nahezu 1,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

