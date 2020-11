Polizeipräsidium Ravensburg

Salem

Gleich zweimal Grundstück beschädigt

Im Abstand von nur wenigen Stunden wurde das frisch angelegte Grundstück eines Anwohners im Keltenring am Montag zweimal beschädigt. Zunächst streifte gegen 9.30 Uhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die einbetonierten Stahlpfähle und fuhr durch eine frisch gepflanzte Hecke. Danach fuhr der Lkw-Lenker unbeeindruckt weiter. Der Besitzer des Grundstücks konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein weiterer Lkw in das Grundstück und richtete erneut Sachschaden an. Ein Nachbar des Besitzers konnte sich hier das Kennzeichen notieren. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen.

Markdorf

Kiosk am Bahnhof beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Kiosk am Bahnhof. An der Gebäuderückseite wurde ein Mülleimer aus der Halterung gerissen. Das Gebäude selbst wurde auf der Seite in Richtung Bahnhof mit Bauschaum besprüht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Am Tatort wurde eine blaue Sportjacke aufgefunden. Hinweise erbittet der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200.

Owingen

Trotz Blinker überholt

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr auf der K 7788 auf Höhe der Abzweigung Richtung Hohenbodman. Die 45-jährige Lenkerin eines Opel wollte von Taisersdorf kommend in Richtung Hohenbodman abbiegen und hatte hierzu ihren Blinker links gesetzt. Eine nachfolgende 59-jährige Renault-Fahrerin erkannte dies jedoch nicht und setzte zum Überholen des Opel an. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Friedrichshafen

Mit Auflieger Geländer beschädigt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag gegen 7.30 Uhr in der Meistershofener Straße ereignet hat. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger beim Abbiegen in die Waggershauser Straße ein Schutzgeländer beschädigte und aus der Verankerung riss. Der bislang unbekannte Lenker setzte nach dem Vorfall seine Fahrt unbeeindruckt fort. An dem Geländer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 07541/7010 zu melden.

Kressbronn

Fahrzeugbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr ein Bagger an der Tettnanger Straße in Brand. Feuerwehr und Polizei konnten vor Ort eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Baggers feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn, die mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand.

Friedrichshafen

Hilfe bei Türöffnung

Einer 83 Jahre alten Frau kamen Montagnacht in der Königsberger Straße Feuerwehr und Polizei zu Hilfe. Die Frau wurde über Notruf um kurz vor Mitternacht gemeldet, da sie sich offensichtlich aus ihrer Wohnung ausgesperrt hatte und umherirrte. Über eine Polizeistreife wurde die Betreuerin kontaktiert, welche einen Zweitschlüssel brachte um in die Wohnung der Frau zu gelangen. Da allerdings der Wohnungsschlüssel von innen steckte, ließ sich die Türe nicht öffnen. Die Feuerwehr half der Dame letzten Endes durch Abfräsen die Türe unbeschadet zu öffnen.

Friedrichshafen

Schwan verschluckt Plastik

Geholfen werden musste am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 16 Uhr einem Schwan im Bereich der Uferpromenade. Beim Resteessen aus einer Flip-Tüte verklebten diese den Schnabel des Tieres, weshalb er keine Luft mehr bekam. Passanten verständigten die Polizei, welche zusammen mit einem Sachkundigen der Behörde nach dem Tier sah. Mit einem gekonnten Griff wurde das Tier von den Essensresten befreit, sodass er wieder Luft bekam. Er wurde im Anschluss wieder in den See gesetzt und schwamm von dannen.

Friedrichshafen

Beschädigungen auf Schulgelände

Vandalen waren in der Nacht zum Samstag auf dem Gelände der Grundschule Ailingen Werk. Die Unbekannten beschädigten mehrere Absperrungspfeiler und einen Holzlattenzaun. Ein Fallrohr aus Kupfer entwendeten die Täter ganz und beschädigten dabei andere Rohrelemente, sodass sich der Gesamtschaden auf etwa 1000 Euro beläuft. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in der Friedrichstraße

Wegen eines Streits ist es am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Gebäude in der Friedrichstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 25-Jähriger hielt sich mit seiner Freundin in dem Gebäude auf, als er von einem 24-Jährigen wegen persönlicher Differenzen attackiert wurde. Der Jüngere würgte den 24 Jahre alten Mann, bis die 19 Jahre alte Freundin eingriff und den Angreifer in den Rücken biss. Die genauen Hintergründe der Tat klärt nun der Polizeiposten Altstadt. Beide Männer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Tettnang

Grauer Seat beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 7.15 und 16.05 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Tettnang. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte einen geparkten grauen Seat angefahren und sich im Anschluss entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

