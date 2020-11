Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Jugendlicher verletzt Busfahrer

Einem Busfahrer eine Abtrennscheibe ins Gesicht geschlagen hat am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein 16-Jähriger am Leopoldplatz. Der Busfahrer untersagte dem Jugendlichen eine Mitfahrt, da dieser dabei war, mit einer Bierflasche in der Hand in den Bus einzusteigen. Darüber zeigte sich der 16-Jährige so verärgert, dass er mit der Faust gegen die Scheibe schlug. Das Glas traf den Fahrer im Gesicht und verletzte ihn im Mundbereich. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Sigmaringendorf

Rettungsaktion für Greifvogel

Die Bergwacht war am Montagmorgen gegen 11 Uhr im Bereich der Bundesstraße 32 im Einsatz, um einen verletzten Bussard zu retten. Das Tier stürzte aus dem Flug ab und verletzte sich beim Aufprall auf die Straße schwer. Rettungsversuche durch Passanten scheiterten und das Tier fiel letzten Endes durch die Böschung in die Donau. Helfer der gerufenen Bergwacht seilten sich an der steilen Stelle zum Fluss ab, fingen das völlig entkräftete Tier mit einer Decke ein und brachten es zur medizinischen Versorgung zu einem Tierarzt.

Scheer

Nottüröffnung nach Hilferufen

Wegen Hilferufen aus einer Wohnung hat die Feuerwehr Scheer in der Montagnacht gegen 22 Uhr gewaltsam eine Eingangstüre in der Fabrikstraße geöffnet. Passanten waren auf die Rufe einer 90 Jahre alten Bewohnerin aufmerksam geworden, nachdem diese im Wohnzimmer gestürzt war. Die gerufenen Rettungskräfte brachten die Frau zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Gammertingen

Nach Spiegelstreifer geflüchtet

Schaden von etwa 200 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Bronnen und Gammertingen, kurz vor dem Ortseingang Gammertingen, einen entgegenkommenden weißen Audi A5 touchierte. Der Verursacher, der einen dunklen Wagen fuhr, hielt nach der Kollision nicht an. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/1040 um sachdienliche Hinweise.

Gutenstein

Einsatz nach vermeintlicher Gewässerverunreinigung

Wegen untypischer Schaumbildung in der Donau im Bereich Gutenstein sind am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und Umweltamt ausgerückt. Da der Schaum durch die Einsatzkräfte nicht bestimmt werden konnte, entnahmen Mitarbeiter der Landratsamtes Wasserproben. Aufgrund deren Untersuchungsergebnisses geben die Behörden nun Entwarnung - es ist von einer natürlichen Schaumbildung auszugehen, die nicht auf eine menschliche Beeinflussung zurückzuführen ist.

Pfullendorf

Totalschaden entstand bei der Beschädigung eines Motorrollers, der in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Straße abgestellt war. Ein unbekannter Täter schlitzte die Sitzbank des Fahrzeuges auf, durchtrennte Brems- und Benzinleitungen, verklebte das Schloss und verbog Kennzeichen und Spiegel. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/ 2016-0 erbeten.

Ostrach

Rettungskräfte beleidigt und bespuckt

Bei einem Einsatz in der Albert-Reis-Straße wurden Rettungskräfte und Polizeibeamte am frühen Dienstag um kurz nach Mitternacht bespuckt und beleidigt. Die Polizeibeamten waren von mehreren Passanten alarmiert worden, weil ein offensichtlich stark betrunkener 21-Jähriger in einem Gebüsch liegen und laut herumschreien würde. Außerdem sei dieser beim Aufstehen mehrfach gegen geparkte Autos gestürzt. Während die Polizisten die Personalien des Mannes überprüften, beleidigte der Betrunkene die Beamten und bespuckte einen Polizisten. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam, wogegen er sich massiv wehrte. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er unter Polizeibegleitung von Rettungskräften in eine Fachklinik gebracht. Auch hier warf der 21-Jährige mit wüsten Beschimpfungen um sich. Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigungen gegen Polizei, Notarzt und Rettungskräfte sind nun die Folge.

