Leutkirch

Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Samstag zwischen 18.15 und 18.35 Uhr bei einem Discounter in der Isnyer Straße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Skoda Octavia, der während des Einkaufs vor dem Markt geparkt war. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Beschädigung von einem Einkaufswagen stammt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.

Leutkirch

Schlägerei deckt Verstoß gegen CoronaVO auf

Zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen kam es am Sonntag um kurz nach Mitternacht in der Memminger Straße. Ein 18-Jähriger wollte den Streit schlichten und wurde stattdessen selbst angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei fand heraus, dass die verfeindeten Gruppen sich in nicht erlaubter Anzahl in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Daher nahmen die Beamten nicht nur Ermittlungen wegen Körperverletzung auf, sondern auch wegen Verstößen gegen die CoronaVO.

Leutkirch

Einbruch in Schuhgeschäft

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Schuhgeschäft in den Bahnhofsarkaden ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Diebe in das Ladeninnere, wo sie eine weitere Tür aufbrachen und sich an der Kasse zu schaffen machten. Da dort jedoch kaum Geld zu finden war, durchwühlten die Täter einen Schrank, probierten Schuhe an und durchsuchten das Lager. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher das Geschäft wieder. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Ravensburg

Diebe entwenden Parfum

Parfum im Wert von über 250 Euro entwendeten zwei Diebe am Samstag gegen 16.15 Uhr in einer Drogerie in der Unterstadt. Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren steckten das Diebesgut in ihre Taschen und verließen das Geschäft. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und die Polizei verständigen. Die Diebe wurden festgenommen und müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Ravensburg

Fahrzeug gestreift

Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen Mitternacht in der Georgstraße. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Stadtmitte und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen in gleicher Richtung fahrenden 19-jährigen Audi-Lenker. Beim seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Ravensburg

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weil er mehrere Kinder am Samstag gegen 15 Uhr ohne Gurt in seinem Audi beförderte, wurde ein 33-Jähriger von Polizeibeamten in der Schussenstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nur einen kosovarischen Führerschein besitzt, der jedoch in Deutschland keine Gültigkeit mehr hat. Dem Mann wurden die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Er gelangt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Ravensburg

Unter Drogen unterwegs

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Ford-Lenkers stellten Polizeibeamte am Samstag gegen 12 Uhr Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, weshalb eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet wurde. Den Mann erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Wangen

Polizei sucht Zeugen nach Überholmanöver

Gleich zu mehreren gefährlichen Situationen kam es am Sonntag gegen 15.40 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oflings und Wangen. Der Lenker eines schwarzen Kleinwagens war in Richtung Wangen unterwegs und wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er zunächst eine Kurve trotz Gegenverkehrs schnitt und dann einen Radfahrer in einer Kurve überholte. Ein entgegenkommender Pkw musste auf das Bankett ausweichen und eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Radfahrer musste bremsen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt jedoch ungehindert fort. Die Polizei Wangen ermittelt nun gegen den Fahrer und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07522/9840 zu melden.

Wangen

Fehler beim Abbiegen führt zu Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 9 Uhr in der Lindauer Straße. Der 21-jährige Lenker eines VW wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Er fuhr jedoch auf eine Linksabbiegespur, die sich auf gleicher Höhe der Einfahrt befindet, und holte zum Rechtsabbiegen aus. Ein 60-jähriger Audi-Lenker, der in gleicher Richtung unterwegs war, fuhr an dem VW genau in diesem Moment vorbei, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Betrunken unterwegs

Mit gut 0,7 Promille war am Freitag gegen 21.30 Uhr ein 29-jähriger in der Ravensburger Straße mit seinem Audi unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Den Mann erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot.

Weingarten

Feuerwehr löscht Brand

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand am Samstag gegen 18.40 Uhr in einer Wohnung in der Burachstraße, nachdem dort durch einen Kurzschluss der Kühlschrank Feuer gefangen hatte. Die beiden 23 und 20 Jahre alten Bewohner wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte das offene Feuer löschen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Kühlschrank aus.

Weingarten

Gegenverkehr übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand am Samstag gegen 15 Uhr in der Niederbieger Straße bei einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger wollte mit seinem Audi von der Daimlerstraße in die Niederbieger Straße abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende Citroen-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Weingarten

Alkoholisiert unterwegs

Mit gut einem Promille war ein 43-jähriger Mini-Fahrer am Samstag gegen 2 Uhr unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein empfindliches Bußgeld.

Baindt

Betrunkener Pkw-Lenker versteckt sich

Weil er recht schnell unterwegs war, sollte am Freitag gegen Mitternacht ein 33-Jähriger mit seinem BMW von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann fuhr jedoch auf ein Baustellengelände und versuchte, sich mit seinem Fahrzeug hinter Paletten zu verstecken. Die Beamten entdeckten seinen Wagen mit noch laufendem Motor und nahmen bei dem 33-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutprobe in einer Klinik anordneten. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt, sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Er gelangt wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Kißlegg

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum stellten Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Sonntag gegen 10.40 Uhr bei einem 22-jährigen BMW-Lenker auf der L 265 fest. Ein erster Test bestätigte den Verdacht der Polizisten. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen. Der 22-jährige Ausländer musste sein Fahrzeug stehen lassen. Bei ihm wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

