Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Betrunken mit Auto in Graben gefahren

Nach zu viel Alkoholkonsum hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr einen Pkw von der Bundesstraße zwischen Göggingen und Krauchenwies in den Graben gefahren und dabei einen Schaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Ein Zeuge entdeckte den verunfallten Audi etwa 300 Meter vor dem Ortsschild und verständigte die Polizei. Der 31 Jahre alte Fahrer flüchtete aus Angst vor Strafverfolgung zu Fuß, doch eine Streifenwagenbesatzung entdeckte ihn nach kurzer Fahndung. Da er erst einen Bekannten, dem der Pkw gehört, als Fahrer benannte und sich diese Behauptung nicht aus der Welt räumen ließ, mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beide Männer die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Am Sonntagabend meldete sich der 31-Jährige nochmals und gab zu, am Steuer gesessen zu haben. Er muss sich nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen falscher Verdächtigung und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges verantworten.

Sigmaringen

Pedelec-Fahrer überschlägt sich

Am Donaufels bei Gutenstein ist am Sonntagnachmitttag gegen 14 Uhr ein Pedelecfahrer schwer gestürzt. Der 28 Jahre alte Mann war auf einem Trampelpfad bergabwärts gefahren und hatte beim Überfahren einer Wurzel das Gleichgewicht verloren. Er überschlug sich und musste in der Folge von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Saulgau

Drogentest positiv

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich ein 25 Jahre alter Autofahrer verantworten, den eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen um kurz vor 2 Uhr in der Buchauer Straße kontrollierte. Der Audi-Fahrer zeigte bei einem Test drogentypische Ausfallerscheinungen. Als ein Urintest positiv auf THC reagierte, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Bad Saulgau

Container aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das Fenster eines Containers auf dem Schulgelände der Berta-Hummel-Schule eingeworfen. Die Einbrecher öffneten nach dem Wurf mit dem Stein das Fenster und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten ein schwarzes Waveboard und zwei auffällige olifu bikez Racer, Dreirad-Sitz-Spielfahrzeuge in den Farben Grün und Schwarz. Der Schule entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bad Saulgau

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Einem vorrausfahrenden Pkw aufgefahren ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Autofahrer in der Sternstraße. Der 52 Jahre alte VW-Fahrer erkannte, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, zu spät, dass ein Mazda-Fahrer vor ihm am Straßenrand anhielt. Er verursachte beim Auffahren einen Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Seinen Führerschein gab der Fahrer freiwillig ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell