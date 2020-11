PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in der Ittenhauser Straße

In einer Wohnung in der Ittenhauser Straße sind am Sonntag zwei 35 und 73 Jahre alte Frauen aneinandergeraten. Die Jüngere schlug und trat im Streit gegen die 73-Jährige und verletzte sie leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Tür von Bäckereifiliale beschädigt

Aus Ärger über den Hinweis einer Verkäuferin auf die geltende Maskenpflicht in einer Bäckereifiliale in der Friedrichstraße hat ein Mann die Eingangstüre des Geschäfts beschädigt. Der Unbekannte, der als etwa 180 cm groß und kräftig gebaut beschrieben wird, trat beim Verlassen der Filiale so heftig gegen die Türe, dass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Eine verständigte Polizeistreife suchte nach dem blonden Mann, der eine blaue Jacke trug, brach die Fahndung letztendlich aber erfolglos ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Langenargen

Auf der Bundesstraße zwischen Tettnang und Kressbronn sind am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr im Bereich Gießenbrücke drei Pkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Ein 85 Jahre alter Suzuki-Fahrer kam von der Kreisstraße aus Richtung Langenargen und wollte an der Einmündung auf die Bundesstraße nach Tettnang auffahren. Dabei nahm er einer BMW-Fahrerin die Vorfahrt, die auf der Bundesstraße in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision schleuderte der Suzuki des Mannes zweimal gegen die Leitplanke und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste, nachdem er durch Rettungskräfte befreit wurde, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ebenfalls schwer verletzte 73 Jahre alte BMW-Fahrerin und die unter Schock stehende 35-jährige Fahrerin des VW, die ein Kleinkind bei sich hatte, kamen ebenfalls zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum. Am BMW und dem Suzuki entstand bei der Kollision Totalschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt wird der Schaden an den Wagen und der Leitplanke auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme etwa drei Stunden lang gesperrt.

Kressbronn

Pöbelnde Männer vor Tankstelle

Das Verhalten zweier Männer sorgte am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf einem Tankstellengelände im Bereich Linderhof zweimal für den Einsatz der Polizei. Die betrunkenen Männer im Alter von 34 und 37 Jahren pöbelten die Kundschaft der Tankstelle an, weshalb eine Angestellte den Notruf wählte. Nachdem die Störenfriede zunächst einem Platzverweis durch die Beamten nachkamen, tauchten sie etwa drei Stunden später abermals auf. Die Polizeistreife entfernte die Männer daraufhin vom Gelände. Auf sie kommt nun eine Gebührenrechnung für den Transport zu.

Kressbronn

Mann durch Hundebiss verletzt

Leicht verletzt wurde ein 50 Jahre alter Mann, der am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich des Tunauer Wegs in Gohren von einem Hund gebissen wurde. Der Mann begab sich selbstständig zum Arzt und meldete den Vorfall im Nachhinein der Polizei. Die Hundebesitzerin, die ihren Hund nicht angeleint hatte, muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Owingen

Betrunkener Radfahrer stürzt

Deutlich alkoholisiert war ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Sonntag gegen 20.45 Uhr mit seinem Zweirad in Owingen gestürzt ist. Alarmierte Polizeibeamte führten bei dem Mann einen Alkoholtest durch, der 1,6 Promille ergab. Bei dem 64-Jährigen wurde eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Dem Mann, der durch den Sturz leicht verletzt wurde, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Salem

Pedelec kracht in Pkw

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in Mimmenhausen ereignet hat. Ein 26-Jähriger übersah mit seinem Pedelec einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW Multivan und prallte gegen das Heck. Der junge Mann, der keinen Helm trug, wurde zunächst gegen den VW und dann auf die Straße geschleudert. Hierbei erlitt er Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Während am Pedelec durch den Aufprall die Vordergabel brach, zersplitterte am VW Mulitvan die Heckscheibe.

Überlingen

Anhänger löst sich und prallt in Gegenverkehr

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand am Samstag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200. Ein 47-Jähriger war mit seinem VW mit Anhänger in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als sich beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr der Anhänger löste. Dieser rollte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan eines 44-Jährigen. Da sich der Anhänger mit diesem verkeilt hatte, musste ein Abschleppdienst den Nissan bergen. Die Polizeibeamten vermuten ein abgerissenes Sicherungsseil als Unfallursache. Während der Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

