Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

RavensburgRavensburg (ots)

Bad Saulgau

Unfall durch Alkoholeinwirkung

Am frühen Samstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr der 52-jährige Unfallverursacher mit seinem VW die Sternstraße in Richtung Uferweg. Vermutlich auf Grund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung übersah er den vor ihm fahrenden 18-jährigen Lenker eines Mazdas und fuhr in dessen Fahrzeugheck. Am Mazda entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein wurde noch durch die Polizei an Ort und Stelle sichergestellt.

