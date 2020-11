Polizeipräsidium Ravensburg

Langenargen

Pkw prallt gegen Grundstücksmauer

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kam ein 53-jähriger Lenker eines Daimlers, auf der Ortsstraße aus bislang unbekannten Umständen von der Fahrbahn ab und prallte an einer Grundstückseinfahrt ungebremst auf eine Mauer. Nach ersten Ermittlungen durch die Verkehrspolizei hatte der Unfallverursacher gesundheitliche Probleme, welche zum Unfall führten. Der Verletzte kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw und der Mauer entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Friedrichshafen

Unfallverursacher fährt in den Gegenverkehr

Am Samstagmorgen gegen 11:15 Uhr befuhr der 18-jährige Unfallverursacher die Straße Eckmähde in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung fuhr er ungebremst mit seinem Pkw Seat in die Hauptstraße ein und kollidierte dort mit der 67-jährigen Lenkerin eines Toyota Auris, welche sich auf der bevorrechtigten Straße befand. Die Fahrzeuglenkerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Abklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

Salem

Pedelecfahrer übersieht Pkw

Am Samstag um 13:30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer eines Pedelec die Bodenseestraße in Richtung Uhldingen-Mühlhofen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten Pkw VW Multivan und prallte auf dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls zersprang die Heckscheibe des Kofferraumdeckels. Der Unfallverursacher zog sich hierbei eine leichte Kopfplatzwunde zu. Vorsorglich wurde der Pedelecfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. Am Pkw und Pedelec entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

