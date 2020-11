PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Bad Waldsee

Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Am Samstagabend um 23:00 Uhr bemerkte der 55-jähriger Geschädigte, in der Johann-Sebastian-Bach Straße, wie eine Glasflasche in sein Grundstück geworfen wurde und an der Terrassentür zerbarst. Als der Geschädigte nachschaute rannte der 17-jährige Beschuldigte und eine weitere männliche Person davon. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es dem Geschädigten den Beschuldigten und dessen Freund einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei beleidigte der Jugendliche den Geschädigten mehrfach. Als der junge Mann im Streifenfahrzeug saß, urinierte er in dieses und beleidigte auch mehrfach die eingesetzten Beamten. Der 17-jährige wurde nach Abklärung des Sachverhalts seinem Vater übergeben. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

