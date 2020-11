Polizeipräsidium Ravensburg

Oberteuringen

Bekifft Auto gefahren

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen führte am frühen Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr in Oberteuringen eine Verkehrskontrolle bei einem 34-jährigen männlichen PKW-Lenker durch. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass dieser unter THC-Einfluss stand und zudem Amphetamin konsumiert habe. Ihm wurde von einem Arzt in einer Klinik auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Friedrichshafen

Verdacht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr beobachtete Zeugen am Rathausplatz in Friedrichshafen einen Mann, der mit seinem schwarzen Renault Twizy gegen eine Laterne und ein Verkehrsschild fuhr. Vom Fahrzeug ist das Teilkennzeichen "MEI-" bekannt. Der Fahrer wurde von den Zeugen als männlich, lockige schwarze Haare oder schwarze Mütze, Dreitagebart und unter 30 Jahre alt, beschrieben. Dieser müsste durch offenstehende Flügeltüren und lauter Deutsch-Rap Musik aufgefallen sein. Nach den Zusammenstößen sei der Fahrer in Richtung Parkhaus am See mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Während am Schild augenscheinlich kein Schaden entstand, wurde die Laterne möglicherweise beschädigt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/7010 entgegen.

Meckenbeuren

Zeuge meldet möglichen CoronaVO-Verstoß - Jugendliche mit Marihuana erwischt

Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, nachdem sie in Meckenbeuren am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert wurden. Ein Zeuge meldete zuvor der Polizei eine längere Ansammlung von fünf Personen in der Altmannstraße, wobei eine Person einen "Grinder" bei sich hätte. Bei der Kontrolle wurde bei den Tatverdächtigen eine Kleinmenge Marihuana sowie einschlägige Konsumutensilien mit Marihuana-Resten aufgefunden. Die Jugendlichen wurden nach Hause verbracht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Weiterhin werden alle anwesenden Personen wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung angezeigt.

