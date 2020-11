Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Eine Meldung aus dem LK Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nollhof bei Sigmaringen wurde am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr ein Mann leicht verletzt. Nach Angaben der Beteiligten fuhren diese auf der B463 von Albstadt her kommend hintereinander an den Kreisverkehr heran. Der 46-jährige vorausfahrende Fiat-Fahrer musste an der Einfahrt in den Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten, wobei der nachfolgend fahrende 72-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Benz auf den Fiat auffuhr. Der 46-jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro.

