Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Unfallflucht

Am Freitag, 06.11.2020 zwischen 17:40 Uhr und 19:05 Uhr, wurde in Weingarten in der Liebfrauenstraße in Fahrtrichtung Burachstraße im dortigen Baustellenbereich der Außenspiegel eines geparkten schwarzen PKW 1er BMW bei einem Streifzusammenstoß beschädigt (Sachschaden ca. 200 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Verursacherfahrzeug dürfte am rechten Außenspiegel beschädigt sein. Weitere Erkenntnisse zum Verursacher liegen nicht vor. Das Polizeirevier Weingarten nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Leutkirch

Straßenverkehrsgefährdung - Zeuge gesucht

Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen gefährlichen Überholvorgang auf der L318 von Isny in Richtung Leutkirch Höhe Rimpach. Trotz durch Dämmerung und Nebel eingeschränkter Sicht und herannahendem Gegenverkehr soll ein Fahrer mit einem dunklen VW Golf Teile eine Fahrzeugkolonne überholt haben. Durch die Reaktion des Zeugen soll dem Überholer das Einscheren in die Kolonne ermöglicht und ein Unfall mit einem entgegenkommenden LKW verhindert worden sein. Der Fahrer des überholenden Golfs konnte von der Polizei ermittelt werden - dabei handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus der Region. Zu dem LKW liegen bislang keine Hinweise vor. Gesucht werden noch weitere Zeugen des Vorgangs, insbesondere der/die möglicherweise gefährdete Lenker/-in des LKW's. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/84880 entgegen.

