Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugenaufruf nach Graffiti-Schmiererei entlang der Josephinenstraße

Hinweise erhofft sich die Polizei Sigmaringen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hohen Sachschaden durch zahlreiche Graffiti-Schmierereien verursacht haben. Vom Leopoldplatz, entlang der Josephinenstraße, in Richtung Industriegebiet "Wachtelhau" wurden Stromverteilerkästen, Parkscheinautomaten, Umzäunungen und Gebäudewände mit roter und weißer Lackfarbe besprüht. Für die sogenannten "Tags" verwendeten die Täter zum großen Teil Schablonen für die Worte "FCB" und "ULTRAS". Bei den bis zu 1,5 mal 3 Meter großen Schmierereien wurde teilweise handschriftlich "SM" hinzugesprüht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Sprayer geben können, sollen sich telefonisch unter 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Gammertingen

Nach Verkehrsunfall abgehauen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer, in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 14.30 Uhr, einen in der Danziger Straße geparkten Opel anfuhr und danach von der Unfallstelle flüchtete. Der am Fahrzeugheck des bauälteren Autos entstandene Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich, dem Schadensbild zufolge, um ein größeres Fahrzeug. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt der Polizeiposten Gammertingen telefonisch unter 07574/921687 entgegen.

Gammertingen

Illegale Abfallverbrennung löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen brennendem Müll rückten am Donnerstagabend gegen 21 Uhr Feuerwehr sowie Polizei in die Friedhofstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte versucht, blaue Säcke, gefüllt mit Hausmüll, in zwei Grillschalen zu entsorgen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell gelöscht werden. Hinweise zu den Verursachern können beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel.: 07574/921687 gemeldet werden.

Pfullendorf

Sattelschlepper kippt um

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Lkw-Fahrer, als sein mit Kies beladener Schwerlast-Sattelzug am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der L 268, kurz vor Mottschieß, umkippte. Der junge Mann war von Mengen kommend in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit mit den Rädern rechtsseitig ins unbefestigte Bankett gekommen. Ihm gelang es nicht, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu lenken und rutschte eine kleine Böschung hinab. Infolgedessen kippte die Sattelzugmaschine samt dem Auflieger und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 35.000 Euro beziffert wird, kann dieser am Bankett und der angrenzenden Ackerfläche noch nicht beziffert werden. Zur aufwändigen Bergung des Sattelschleppers musste die L 268 für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Einsatzort.

Pfullendorf

Gewahrsamnahme

Mit drei Promille Atemalkohol musste ein 21-jähriger Mann die Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen, nachdem er gegen 19 Uhr am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße auf einen Linienbus eingeschlagen und sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und unkooperativ verhalten hatte. Der junge Mann war von mehreren Busfahrern aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mitgenommen worden, was er nicht akzeptieren wollte, und in Rage geriet.

Herbertingen

Fehler beim Überholen

Zu frühes Einscheren eines 70-jährigen Lkw-Fahrers bei einem Überholvorgang war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr auf der L 282 zwischen Herbertingen und Marbach. Er touchierte das Traktor-Gespann, das infolgedessen gegen die Leitplanke gedrückt wurde. Weder der Unfallverursacher noch der 25-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wurden verletzt. Während am Lkw kein Schaden entstand, wird dieser am Traktor auf 1.500 Euro beziffert.

Ostrach - Magenbuch

Bei Nebel zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Magenbuch und Levertsweiler, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann erkannte eine Rechtskurve zu spät und kam bei schlechter Sicht (Dämmerung und Nebel) nach links von der Fahrbahn ab, wo er im angrenzenden Reichenbach zum Stehen kam. Der Peugeot 207, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, musste durch die Feuerwehr aus dem Bach geborgen und vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell