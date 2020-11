Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Gegen Hauswand geprallt

Der Lenker eines bislang unbekannten Fahrzeugs ist am Mittwoch im Zeitraum zwischen 17 und 23 Uhr gegen die Hauswand eines Hauses in Luttolsberg geprallt und ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren. Der Spurenlage zufolge fuhr der Unbekannte mutmaßlich mit einem Kraftrad von Wuchzenhofen in Richtung Frauenzell. Nachdem er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, überfuhr er einen Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Liegen. Das Gefährt wurde gegen die Hauswand geschleudert. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.

Leutkirch

Unter Drogen Fahrzeug gelenkt

Anzeichen auf Drogenkonsum stellten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einem 20-Jährigen fest, der in der Wangener Straße mit seinem BMW kontrolliert wurde. Ein Urintest verlief positiv auf THC, weshalb die Beamten eine Blutprobe in einer Klinik anordneten. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

Leutkirch

Fahrrad entwendet

Ziel bislang unbekannter Täter war ein Fahrrad der Marke Bulls, das am Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr am Fahrradständer des Gymnasiums entwendet wurde. Der 16-jährige Besitzer des Fahrrads hatte dieses eigenen Angaben zufolge ordnungsgemäß verschlossen und nach dem Unterricht festgestellt, dass es entwendet worden war. Das Mountainbike ist olivgrün mit schwarzer Aufschrift und orangenen Streifen und hat einen Wert von ca. 550 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.

Argenbühl

Lappen entzündet sich selbst

Mit einem Großaufgebot sind die Freiwilligen Feuerwehren von Ratzenried und Göttlishofen am Donnerstag gegen 15.20 Uhr nach Ratzenried ausgerückt. Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus hatte sich ein in Öl getränkter Lappen selbstständig entzündet. Die 36-jährige Besitzerin des Gebäudes bemerkte dies jedoch rechtzeitig und konnte die Wehrmänner alarmieren. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vorübergehend in einer Klinik behandelt werden. An dem Haus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht.

Isny

Betrunken am Steuer

Starker Alkoholgeruch schlug Beamten des Polizeireviers Wangen am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Schloßstraße bei der Kontrolle eines 57-jährigen VW-Lenkers entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Auf den Mann kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.

Wangen

Fahrzeug angefahren

Ein bislang Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz im Aumühleweg einen BMW angefahren und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 entgegen.

Wangen

Polizei klärt Sachbeschädigung

Wie wir gestern berichtet haben, wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein geparkter VW Polo in der Franz-Walchner-Straße durch einen Böller beschädigt. Hierbei war Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei konnte einen 45-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser war der Ansicht, dass der VW Polo verkehrsbehindernd abgestellt worden war und wollte dem Fahrzeuglenker einen Denkzettel verpassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ravensburg

Fahrer eines Rettungswagens beschädigt Fahrzeug

Der Fahrer eines Rettungswagens beschädigte am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in der Tettnanger Straße im Rahmen eines Einsatzes die gesamte rechte Fahrzeugseite eines Pkw. Nachdem er zunächst in eine Busbucht gefahren war, sah der Lenker des Rettungswagens auf der gegenüberliegenden Straßenseite die zu behandelnde Person. Beim Einfahren in die Straße übersah er eine Hyundai-Fahrerin, welche die Tettnanger Straße befuhr und sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Höhe des Rettungswagens befand. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Ravensburg

Unfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 18 und 19 Uhr wurde ein BMW Mini, welcher auf dem OBI Parkplatz in der Bleicherstraße in Ravensburg abgestellt worden war, von einem unbekannten Pkw-Lenker beschädigt. An der Fahrzeugfront des Mini wurde die Motorhaube eingedellt, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Polizei vermutet, dass der Schaden mit dem Drehgelenk einer Lkw-Hebebühne beim Rückwärtsfahren verursacht wurde. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Täter streift Pkw und flüchtet

Ein am rechten Fahrbahnrand in der Fidel-Berger-Straße abgestellter Ford Focus wurde in der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag von einem unbekannten Pkw-Lenker gestreift. An dem Ford entstand dabei ein massiver Sachschaden in Höhe von etwa 1.400 EUR. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht beim Einkaufen

Ein auf dem Lidl-Parkplatz in der Schützenstraße abgestellter Opel Corsa wurde am Donnerstagnachmittag zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Kotflügel wurde auf Höhe des Radlaufs eingedrückt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR entstand. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Weingarten

Grabstein von unbekanntem Täter beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, schüttete auf dem Marienfriedhof in Weingarten ein unbekannter männlicher Täter am Samstag eine unbekannte Flüssigkeit über einen Grabstein. Eine Frau war dabei, das Grab ihres Sohnes zu pflegen, als ein ihr unbekannter Mann auf sie zukam und mit seinem "Wundermittel" helfen wollte. Er schüttete eine Flüssigkeit über den Grabstein, welche sich nun nicht mehr entfernen lässt und sich in den Stein ätzt. Dadurch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei Weingarten ermittelt in der Sache und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Bergatreute

Verkehrsunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Donnerstagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 314. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem Renault Megane von Bergatreute in Richtung Weingarten unterwegs und kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor der Abzweigung Richtung Bolanden aus bislang nicht geklärten Gründen (oder?) links von der Straße ab. Dabei überführ er zunächst ein Verkehrszeichen, schanzte über die Abzweigung und kam nach mehreren Metern im angrenzenden Acker zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Weingarten

Sachbeschädigung an Pkw

Ein tagsüber auf einem Parkplatz im Birkenweg abgestellter Seat wurde am Donnerstag mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Das Auto wurde von einem bislang unbekannten Täter an der rechten Windschutzscheibenseite kreisrund beschädigt, sodass die Scheibe splitterte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Altshausen

Tür beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag wurde die Tür einer öffentlichen Toilette am Parkplatz in der Herzog-Albrecht-Allee durch bislang Unbekannte stark beschädigt. Die Täter wollten sich vermutlich Zugang zur verschlossenen Toilette verschaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07584 92170.

