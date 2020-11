Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen

Fahrzeug beschädigt

Vermutlich mittels eines Böllers wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Franz-Walchner-Straße ein geparkter VW Polo beschädigt. Ein Zeuge meldete der Polizei einen lauten Knall und eine Rauchwolke. Die alarmierten Polizeibeamten konnten an dem VW ein Loch im Bereich des Türgriffs der Fahrertür feststellen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Ravensburg unter 0751/803-3333 zu wenden.

Altshausen

Falsche Polizeibeamte

Gleich mehrere Senioren erhielten am Mittwochabend Anrufe eines falschen Polizeibeamten. Der Mann gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Ravensburg aus und gaukelte vor, dass es in der Gegend zu Überfällen gekommen sei. In einem Fall wurde ein 73-Jähriger nach Bargeld und Kontoauszügen gefragt und aufgefordert, über die 110 bei der Polizei anzurufen. Alle Angerufenen beendeten jedoch das Gespräch, da sie Verdacht schöpften. Ein finanzieller Schaden ist der Polizei bislang nicht bekannt geworden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei keine telefonischen Auskünfte über Vermögens- oder Sachwerte verlangt. Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Weingarten

Container fängt Feuer

Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich entstand am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Sporthalle des Gymnasiums in der Brechenmacherstraße, als eine Papiertonne in Flammen aufging. Das Feuer griff auf zwei weitere Container und die Außenverkleidung der Sporthalle über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 zu melden.

Ebersbach-Musbach

Einbrecher wird durch Nachbarin vertrieben

Wie jetzt erst angezeigt wurde, machte sich ein bislang Unbekannter am Dienstagfrüh gegen 5 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Blönrieder Straße zu schaffen. Eine Nachbarin bemerkte den Mann, der mit einer Taschenlampe ausgerüstet war und gerade im Begriff war, ein Kellerfenster aufzubrechen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 07584/92170 erbeten.

Bad Waldsee

Unfall beim Ausfahren

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand am Mittwoch gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Eine 58-Jährige missachtete beim Ausfahren von einem Grundstück auf die Straße mit ihrem Ford die Vorfahrt einer 40-jährigen Opel-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Ravensburg

Dieb entwendet Jacke

Das Ziel eines 31-jährigen Diebes am Mittwoch gegen 13 Uhr war eine schwarze Jacke im Wert von 30,- EUR aus einem Bekleidungsgeschäft in der Ravensburger Unterstadt. Zwei Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet, wie dieser aus dem Verkaufsraum lief, sich eine schwarze Jacke von den Ständern am Außenverkauf nahm und zu Fuß Richtung Parkhaus Marienplatz flüchtete. Die Polizei konnte den 31-jährigen mit der entwendeten Jacke am Bahnhof feststellen. Außerdem konnte bei dem Dieb eine Packung einer verbotenen Kräutermischung festgestellt werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Ravensburg

Sachbeschädigung durch Grafitti

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen die Hauswand der gewerblichen Schulen in Ravensburg mit einem Schriftzug und einem weiteren TAG. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Wangen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 18-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen am Mittwochmittag in der Poststraße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest verlief positiv auf Opiate, sodass bei dem 18-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den jungen Mann kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.

Kißlegg

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Mann am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Kißlegg. Der 41-Jährige war dabei, den Balken eines Dachstuhls abzuschleifen. Er benutzte hierzu eine Flex mit einem Bürstenaufsatz aus Metalldrähten und arbeitete ohne Schutzbrille. Aus dem Aufsatz löste sich ein Draht und traf den 41-jährigen ins Auge. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Baienfurt

Kollision zwischen Pkw und Bus fordert vier Leichtverletzte

Etwa 14.000 Euro Sachschaden und vier Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Baienfurter Nordtangente ereignet hat. Die 29-jährige Lenkerin eines Opel fuhr an der Kreuzung der L 314 mit der Baindter Straße trotz roter Ampel weiter und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Schulbus. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Frau abgewiesen und kam an einem Ampelmast zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die 29-Jährige, der Busfahrer und zwei 10 und 12 Jahre alte Kinder leicht verletzt und in Kliniken eingeliefert. Die weiteren Schulkinder, die im Bus waren und unverletzt blieben, wurden vor Ort durch einen Nachsorgedienst betreut. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

