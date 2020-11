Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchter Paket-Diebstahl

Gegen einen 17-Jährigen ermittelt die Polizei Sigmaringen, nachdem er versucht hatte, am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße ein Paket zu stehlen. Ein 30 Jahre alter Paketzusteller legte dieses vor einer Haustür ab und wurde auf drei Jugendliche aufmerksam, die das Päckchen kurze Zeit später an sich nahmen und damit weglaufen wollten. Daraufhin sprach er das Trio an und nahm dem 17-Jährigen das Paket wieder ab. Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten die beiden 17- und 15-jährigen Begleiter im Rahmen der Fahndung feststellen. Der Tatverdächtige, der im Nachgang ermittelt werden konnte, wurde zunächst nicht mehr angetroffen. Er muss sich wegen eines versuchten Diebstahls verantworten.

Sigmaringen

Unflätiger Mann missachtet Platzverweis - Gewahrsamnahme

In der Gewahrsamszelle endete der Abend für einen alkoholisierten 35-jährigen Mann. Dieser war am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in einem Kleidungsgeschäft in der Straße "In der Au", der Kundschaft gegenüber aggressiv aufgetreten und hatte diese angepöbelt. Einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis der Polizei kam er nicht nach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der 35-Jährige daraufhin in Gewahrsam genommen. Während der Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung im Krankenhaus konnte der Betrunkene seinen Harndrang nicht mehr kontrollieren, sodass er in das Behandlungszimmer urinierte.

Sigmaringen

Parkrempler

2.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Friedrich-List-Straße, als ein 25-jähriger Opel-Fahrer beim Einparken den geparkten VW Golf einer 71-Jährigen touchierte.

Scheer

Gelöstes Rad prallt in Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 31-jährige Pkw-Fahrerin, als sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an einem Lkw, der ihr in der Hauptstraße entgegenkam, ein Rad löste und zunächst gegen ihren Kia prallte und anschließend einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw beschädigte. Durch den Einschlag entstand am Wagen der Frau etwa 3.000 Euro Sachschaden, am geparkten Auto zirka 1.000 Euro. Ursächlich für den Unfall war nach ersten Ermittlungen eine unfachmännische oder fehlerhafte Anbringung des Rades.

Bingen

Brandmelder löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Römerstraße aus, da ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass ein Brandmelder aus bislang ungeklärter Ursache ausgelöst hatte, es aber weder zu einem Brand, noch zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sigmaringen und Bingen waren mit sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Pfullendorf

Ladendiebin gestellt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 25-Jährige rechnen, nachdem sie am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft in der Schulstraße beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass die Kundin eine Zuckerpackung, die sie kurz zuvor in der Hand hatte, an der Kasse nicht bezahlte, und bat sie daraufhin in ihr Büro. Im Rucksack der jungen Frau konnte man neben dem Zucker auch weiteres Diebesgut im Wert von etwa 45 Euro auffinden.

Hohentengen

Zeugenaufruf nach gelösten Radmuttern

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend die Radmuttern eines am Fahrbahnrand der Beizkofer Straße geparkten Audi A4 löste, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Der 24-jährige Fahrzeughalter stellte die gelockerten Räder nach kurzer Fahrtstrecke fest und konnte durch ein sofortiges Abstellen des Wagens Schlimmeres verhindern. Durch den Eingriff wurden die Felgen der Vorderräder und die Radnabe beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell