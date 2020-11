Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Traktorfahrer leicht verletzt

Nur leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 28-Jähriger, als er mit seinem Schmalspurtraktor beim Abbiegen vom Eichenmühlenweg in den Blütenweg umkippte und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Das Gespann mit zwei Anhängern voll Obst kippte den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve um. Dadurch wurde der 28-Jährige unter dem Traktor eingeklemmt und musste von Passanten befreit werden. Wegen seiner Verletzungen musste er in eine Klinik eingeliefert werden. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Polizeibeamten außerdem Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem 28-Jährigen wurde folglich im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des ausländischen Staatsangehörigen wurde beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Langenargen

Nötigung - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Nach dem Fahrer eines weißen Kastenwagens mit FN-Kennzeichen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem dieser am Mittwoch gegen 6 Uhr eine Autofahrerin genötigt und beleidigt haben soll. Die 36-Jährige war zusammen mit ihrem Beifahrer auf dem Weg zur Arbeit und fuhr zwischen Bierkeller und Langenargen eigenen Angaben zufolge lediglich an dem weißen Fahrzeug vorbei, welches halb auf dem Gehweg hielt. Der Fahrer des Kastenwagens nahm daraufhin aus bislang nicht geklärtem Grund sofort die Verfolgung des Pkw der Frau auf, hupte und fuhr dicht auf. An einer Stoppstelle setzte sich der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs vor den Pkw der 36-Jährigen und schnitt ihr so den Weg ab. Der Mann beschimpfte sie daraufhin mit üblen Ausdrücken. Die Frau ließ sich jedoch nicht provozieren und fuhr bis zu ihrer Arbeitsstelle. Dort bemerkte sie, dass der Fahrer des Kastenwagens ihr gefolgt war. Bei Erkennen mehrerer Arbeitskollegen flüchtete dieser jedoch. Der Tatverdächtige wird als ca. 40 bis 50 Jahre alt mit grauen abstehenden Haaren beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Tettnang

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Keinerlei Papiere hatte ein 38-jähriger BMW-Fahrer bei sich, als er am Mittwoch gegen 21.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Bei den Ermittlungen der Polizisten stellte sich schnell heraus, dass dem Mann bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Im Gespräch konnten die Polizeibeamten außerdem deutlichen Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einem Klinikum angeordnet wurde. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Oberteuringen

Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der B 33 in Hefigkofen bei einem Verkehrsunfall. Die Lenkerin eines VW wollte nach links in Richtung Friedrichshafen abbiegen und hatte sich bereits entsprechend eingeordnet. Eine entgegenkommende Mini-Fahrerin musste auf derselben Höhe stark abbremsen, kam dabei nach links und prallte gegen den VW. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Diebstahlsserie geklärt

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahme ist der Polizei die Aufklärung mehrerer Straftaten im Bereich der Gemeinde Langenargen gelungen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober waren mehrere Verkehrszeichen durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet worden. Bei der Durchsuchung am Mittwoch fanden Beamte der Kriminalpolizei in der Wohnung eines 20-Jährigen mehrere Verkehrsschilder, die den Diebstählen zugeordnet werden konnten. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Markdorf

Pkw-Aufbruch

Bislang unbekannte Täter machten sich im Zeitraum von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, an einem Dacia zu schaffen, der in der Emil-Lanz-Straße geparkt war. Der Besitzer stellte an dem Dacia fest, dass der Kofferraum aufstand und die Verriegelung offen war. Die Diebe haben Bargeld und ein Messer aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200 entgegen.

