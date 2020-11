Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Bus kollidiert mit Haltestelle

Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr, als ein 38-jähriger Busfahrer in der Leopoldstraße eine Bushaltestellenüberdachung touchierte. Während an der Haltestelle eher geringer Schaden entstand, wird dieser am Linienbus auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Auto

1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, als er in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmittag eine Delle in den Kofferraum eines in der Georg-Zimmerer-Straße geparkten KIA Picanto schlug. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Radfahrer von Pkw-Fahrer übersehen

Leicht verletzt wurde am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer, als er auf der Reutlinger Straße, von einem in gleicher Richtung fahrenden 45-jährigen Pkw-Fahrer übersehen wurde. Während durch die seitliche Kollision am Fahrrad eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser beim Pkw auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der Zweiradfahrer wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst erstversorgt, lehnte eine weitere Behandlung im Krankenhaus jedoch ab.

Herdwangen-Schönach

Gefährliche Überholmanöver - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein 22-jähriger Fahrer eines grünen Mercedes-Sprinters am Dienstag gegen 11 Uhr auf der L 195 von Owingen in Richtung Herdwangen-Schönach fahrend mehrere Male rücksichtslos überholt haben soll, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Personen, die durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, sich telefonisch unter Tel.: 07552/20160 zu melden.

Meßkirch

Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 80-jähriger Forstarbeiter bei Baumfällarbeiten, der im Waldgebiet Hackenberg von einer umfallenden Fichte erfasst wurde. Der Mann war mit der Bedienung des Baumrückschleppers beauftragt und hatte sein Fahrzeug kurzzeitig verlassen und war offensichtlich versehentlich in den Gefahrenbereich eingetreten. Er erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Neben Polizei und Rettungskräften waren auch die Freiwillige Feuerwehren aus Meßkirch und Inzigkofen mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften am Einsatzort.

Scheer

Verkehrsunfallflucht

3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer verursacht, als er am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen in der Hirschstraße geparkten Skoda Fabia touchierte und anschließend wegfuhr. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Alte Postgasse" auf Höhe des China-Restaurants, bittet der Polizeiposten Pfullendorf um Hinweise. Ein Unbekannter hatte im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen vermutlich beim Ausparken einen geparkten Opel Astra angefahren und war danach weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter Tel.: 07552/2016-0 melden.

Mengen

Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Dammstraße, bittet der Polizeiposten Mengen um Hinweise. Ein bislang unbekannter Mann lief an der Kasse vorbei, ohne etwas zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass der von ihm getragene Rucksack aus dem aktuellen Sortiment stammt und sprach den Mann an. Der 180cm große, dunkelhaarige Mann, der auf 20 bis 45 Jahre alt beschrieben wird, flüchtete daraufhin aus dem Einkaufsgeschäft in Richtung Bahnhof. Bekleidet war der Ladendieb mit einer hellroten Jacke und einem schwarzen Kapuzenpullover. Bei der Tat trug er eine dunkle Mund- und Nasenbedeckung. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Mengen unter 07572/5071 in Verbindung zu setzen.

