Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unbekannter rammt Transporter

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr in der Rathausstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat mit seinem Fahrzeug einen geparkten Transporter, der auf einem Firmengelände stand, angefahren. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.

Ravensburg

Exhibitionist entblößt sich

Ein bislang unbekannter Mann war mit seinem dunklen Kleinwagen am Dienstag gegen 20 Uhr in Obereschach unterwegs und hielt neben einer 31-jährigen Spaziergängerin an. Er fragte diese nach dem Weg zum Sportplatz. Während des Gesprächs nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen jedoch trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen. Der Mann, der lange dunkle Haare hat, soll etwa 30 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unbekannter entwendet hochwertige Schuhe

Ein bisher unbekannter Ladendieb eignete sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Unterstadt auf dreiste Art und Weise ein neues Paar Schuhe an. Der etwa 20 Jahre alte Mann betrat den Laden, probierte Nike-Sportschuhe im Wert von knapp 180 Euro an und verließ mit diesen das Geschäft. Seine bisher getragenen Schuhe trug er in der Hand. Als die Verkäuferinnen dies bemerkten, begann der Dieb davonzulaufen und konnte nicht mehr eingeholt werden. Der junge Mann soll mit einer grauen Latzhose und einem dunklen Oberteil (Arbeitskleidung) sowie einer dunkelblauen Mütze bekleidet gewesen sein. Er wird als ziemlich groß mit blondem Bart beschrieben. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Beim Abbiegen übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße. Eine 53-Jährige wollte mit ihrem Range Rover aus der Straße Pfannenstiel nach links in die Meersburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 56-jährige Nissan-Fahrerin, die aus der Escher-Wyss-Straße nach rechts in die Meersburger Straße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Dieb entwendet Mantel

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen, nachdem dieser am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen schwarzen Mantel entwendet hatte. Der Mantel im Wert von knapp 350 Euro befand sich auf einem Ständer vor einem Geschäft in der Unterstadt. Der 31-Jährige wurde von zwei Zeuginnen dabei beobachtet, wie er den Mantel an sich nahm. Die Polizei konnte den alkoholisierten Dieb anhand der Personenbeschreibung kurz darauf festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Mantel nicht mehr bei sich.

Bodnegg

Fahrer entfernt sich nach Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 5.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 auf Höhe Gommetsweiler. Ein 43-Jähriger fuhr in Richtung Wangen und überholte mit seinem BMW in einer ansteigenden Linkskurve einen Lkw. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 33-jähriger Ford-Lenker entgegen, der auf das Bankett ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 43-Jährige streifte sowohl den Ford, als auch den Lkw, da zu diesem Zeitpunkt alle drei Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Der BMW-Fahrer fuhr nach dem Unfall zunächst unvermindert weiter und meldete sich erst eine halbe Stunde später telefonisch bei der Polizei. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Kurz nach der Unfallstelle wäre die B 32 dreispurig geworden und hätte ein gefahrloses Überholen ermöglicht.

Isny

Ausweichmanöver endet an Baum

Leichte Verletzungen trug eine 24-Jährige davon, als sie am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf der K 8016 zwischen Ried und Beuren einem Reh auswich. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Wangen

Totalschaden nach Unfall

Von einem wirtschaftlichen Totalschaden am Pkw eines 36-Jährigen geht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 20.45 Uhr aus. Der Mann hatte die K 8042 zwischen Eggenreute und Oberwies befahren, als er zunächst gegen den linken Bordstein fuhr, beim Gegenlenken übersteuerte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Seat musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Wangen

Diebe begehen Ladendiebstahl

Zwei Männer im Alter von 22 und 19 Jahren wurden am Dienstag von einem Angestellten eines Baumarkts in der Straße Haidösch beim Ladendiebstahl beobachtet. Die beiden jungen Männer stecken im Verkaufsraum eine Lampe und ein Lichtband in ihren Rucksack. Der 22-Jährige ging daraufhin in den Außenverkaufsbereich und warf den Rucksack mit dem Diebesgut über den Zaun, wo der 19-Jährige wartete. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden Täter im näheren Umfeld des Baumarkts festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 22-Jährigen zudem ein Messer.

Wangen

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitten beide Unfallbeteiligten bei einem Zusammenstoß gegen 7.30 Uhr im Oskar-Farny-Weg. Ein 11-jähriger Schüler ging zu Fuß in Richtung Realschule, als ihm eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad begegnete. Die junge Frau wich nach rechts in die Wiese aus und warnte den Jungen mit ihrer Fahrradklingel. Dieser drehte sich hierauf zur Seite und lief direkt in das Fahrrad der 18-Jährigen. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Der 11-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Kinderklinik eingeliefert werden. Die 18-jährige Fahrradfahrerin hatte sich bis zum Eintreffen einer Polizeistreife von der Unfallstelle entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Weingarten

Fußgänger angefahren

Schwere Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 6.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Mann hatte die Fahrbahn zu Fuß überquert und war schon fast auf der anderen Straßenseite, als er vom Peugeot einer 39-Jährigen erfasst wurde. An dem Peugeot löste der Fußgängerschutz aus. Dennoch musste der 53-Jährige stationär in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Fahrzeug der 39-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Baienfurt

Mann flüchtet vor Polizei

Zur einer filmreifen Szene kam es am Mittwoch gegen 1.30 Uhr, als eine Streife des Polizeireviers Weingarten auf der K 7951 in Richtung Mochenwangen einen VW Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Der Fahrer des Polo missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und fuhr innerorts Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Kurz vor Wolpertswende hielt der Flüchtende schließlich an. Den Beamten war sofort klar, warum er sich der Kontrolle entziehen wollte: der 20-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm wurde eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Weingarten

Fahrradfahrer prallt gegen Fahrzeug

Leichte Verletzungen erlitt ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Kolpingstraße, als er gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Der Mann war bei Regen und Dunkelheit so vom Gegenverkehr geblendet worden, dass er einen BMW, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war, übersehen hat. Der 56-Jährige fuhr auf das Heck des BMW auf, wodurch die Heckscheibe zersprang. Er musste zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Kißlegg

Polizei sucht beschädigten Lkw nach Unfall

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg stellten am Mittwoch gegen 4.20 Uhr auf der A 96 zwischen Kißlegg und Wangen-Nord einen 18-Jährigen mit seinem Skoda fest, der mit Warnblinklicht auf dem Bankett neben der Fahrbahn stand. Als die Polizisten den Pkw genauer inspizierten, stellten sie frische Unfallbeschädigungen fest. Der junge Mann konnte zum Unfallhergang keine Angaben machen. Er wurde zur weiteren Untersuchung vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Anhand der Spurenlage konnte die Polizei rekonstruieren, dass der 18-Jährige mit seinem Skoda in Fahrtrichtung Lindau vermutlich zunächst gegen die Mittelschutzplanke und im Anschluss gegen das Heck eines unbekannten Lkw geprallt war. Obwohl die Beamten eine sofortige Fahndung einleiteten, konnten sie den beschädigten Lkw nicht mehr antreffen. An dem Skoda des 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen zum Unfallhergang oder Personen, die Hinweise zu dem beschädigten Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter 07563/90990 zu melden.

Kißlegg

Zweite Fahrerkarte verwendet

Ermittlungen wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg gegen einen 31-Jährigen aufgenommen, den sie am Mittwoch gegen 1 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit seinem 40-Tonner auf der A 96 unterwegs und hatte eine fremde Fahrerkarte in das Kontrollgerät gesteckt. Dadurch gelang es ihm, die Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann die fremde Karte auch in den letzten Wochen mehrfach verwendet hatte. Der 31-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, bis er die vorgeschriebene Wochenruhepause erfüllt hatte.

Aichstetten

Gefälschter Führerschein und unter Drogen

Nicht ins Bockshorn jagen ließen sich Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Dienstag gegen 19.45 Uhr in Aichstetten bei der Kontrolle eines ausländischen Fahrzeugs. Der Fahrer hatte den Beamten einen Führerschein ausgehändigt, der sich schnell als Totalfälschung herausstellte. Dabei kam zutage, dass der 24-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 24-Jährigen zudem Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest schlug bei dem jungen Mann auf THC und Amphetamin an. Bei ihm wurde eine Blutprobe in einer Klinik veranlasst. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und sein Fahrzeug stehen lassen.

