Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann stürzt alkoholbedingt

Mit nahezu vier Promille musste am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 49 Jahre alter Mann mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann, der offensichtlich alkoholbedingt gestürzt war, an einer Bushaltestelle in der Straße "In der Au" am Boden liegend vorgefunden.

Hettingen

Pkw-Fahrer übersieht Lkw

7.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmittag gegen 12 Uhr, als ein 82 Jahre alter Pkw-Fahrer von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einfuhr und dabei einen in Richtung Gammertingen fahrenden Sattelzug übersah. Das Auto des Unfallverursachers, bei dem der Schaden auf 5.000 Euro beziffert wird, war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Reifen zerstochen

Ein Unbekannter hat an einem grauen Toyota Yaris, der über das Wochenende auf einem Parkplatz in der Straße Schulhof abgestellt war, den Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Beuron

Mit Fahrrad gestürzt

Schwer verletzt hat sich am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin, als sie auf dem Donauradweg zwischen St. Maurus und Donauhaus bei nassem und laubbedecktem Untergrund beim Auffahren auf die dortige Radbrücke stürzte. Die Frau klagte über Schmerzen im Beckenbereich und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Fassade

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen das Rolltor und die Fassade eines in der Paradiesstraße ansässigen Geschäfts beschmiert hat, ermittelt nun die Polizei. Durch das etwa 4 x 2,2 Meter große Graffiti entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Täter verwendete bei der Schmiererei, deren Motiv nicht näher definiert werden kann, die Farben Blau, Grün, Rot und Hellgrau. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Farbschmiererei

Mit Farbspraydosen hat ein Unbekannter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag ein Waldkreuz und eine Sitzbank in der Straße Riedsäge beschmiert. Unter anderem sprühte der Täter einen sogenannten Davidstern auf die Bank. Bei seiner Tat verwendete er dunkle und grüne Sprühfarbe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07581/482-0 beim ermittelnden Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Ostrach

Unfall fordert Leichtverletzten

Glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurden am Montagabend gegen 18.45 Uhr die Unfallbeteiligten, als ein aus Richtung Mengen auf der L 268 fahrender 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 70-Jährigen missachtete, der mit seinem Ford auf der L286 in Fahrtrichtung Ostrach unterwegs war. Durch die Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 17.500 Euro beziffert.

