Friedrichshafen

Verpuffung führt zu Rauchentwicklung

Zu einer starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr am Dienstag um kurz nach 7 Uhr ins Wohngebiet Oberhof ausrücken. Im Keller eines Einfamilienhauses war es aus unbekanntem Grund zur Verpuffung an einer Pellets-Heizung gekommen. Eine offene Flamme war nicht vorhanden, weshalb die Feuerwehr lediglich lüften musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen/Überlingen

Falsche Polizeibeamte

Nicht ins Bockshorn jagen ließen sich am Montag etliche Bürgerinnen und Bürger durch Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Täter riefen mit unterdrückter Nummer an, gaben sich als Polizisten aus und täuschten einen Überfall in der Nachbarschaft vor, bei dem eine Liste mit Namen gefunden worden wäre. In keinem der bislang bei der Polizei angezeigten rund 20 Fälle kam es zu weiteren Forderungen, da die Angerufenen die Betrugsmasche sofort erkannten und das Gespräch beendeten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang die Bürgerinnen und Bürger darauf hin, am Telefon niemals Auskünfte über ihr Vermögen zu geben. Keinesfalls werden Polizeibeamte telefonisch dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Weitere Informationen zu der Betrugsmasche und Tipps zum Schutz vor finanziellem Schaden finden sich auf www.polizei-beratung.de.

Immenstaad

Polizei beendet Feier

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen, als sie am ersten Tag des Lockdowns gegen 20.45 Uhr eine Gruppe von etwa 15 Personen auf einer Hotelterrasse antrafen. Ohne die Regeln der CoronaVO einzuhalten, saßen die Gäste beisammen. Beim Erkennen der Polizei flüchteten einige der Personen und konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Betreiber des Hotels wird bei der Bußgeldstelle angezeigt, auf ihn dürfte nun ein empfindliches Bußgeld zukommen.

Friedrichshafen

Mann randaliert am Stadtbahnhof

In Gewahrsam nehmen mussten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag gegen 18.30 Uhr einen 35-Jährigen. Der Mann hatte mehrfach in der Innenstadt auf Briefkästen eingeschlagen und herumgeschrien. Nachdem ein Platzverweis von dem Mann unbeachtet blieb, erklärten die Polizisten dem alkoholisierten 35-Jährigen den Gewahrsam. Dieser wehrte sich jedoch mit allen Kräften gegen den Zugriff der Polizei und beleidigte die Beamten. Da der Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in eine Klinik eingeliefert.

Friedrichshafen

Beschädigungen an Obstplantage

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschädigten am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter im Anemonenweg an einer Obstplantage mehrere Zaunpfähle und einen Aufsteller für Hundebeutel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Überlingen

Jugendliche feiern in Parkhaus

Mehrere Jugendliche konnten Polizeibeamte am Montag gegen 19 Uhr in einem Parkhaus antreffen. Da sie die Vorschriften der CoronaVO nicht beachteten, erteilten die Polizisten ihnen einen Platzverweis. Auf die Teenager kommt außerdem ein Bußgeld zu.

Markdorf

Pkw-Aufbrüche

Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen ein in der Hauptstraße geparktes Fahrzeug unberechtigt geöffnet und daraus Werkzeug in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Unbekannten manipulierten offensichtlich den Schließmechanismus der Hecktüren. Wie jetzt erst angezeigt wurde, entwendeten möglicherweise dieselben Diebe am Wochenende aus einem in der Schillerstraße geparkten Transporter Werkzeug in Höhe von 2000 Euro. Wie bereits berichtet wurde, waren am Wochenende mehrere Fahrzeuge mit derselben Vorgehensweise aufgebrochen worden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200 entgegen.

