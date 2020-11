Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Fahrzeuge mit Eiern und Mehl beworfen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, bewarfen bislang unbekannte Täter mutmaßlich im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober und dem 01. November in der Kanalstraße mehrere Fahrzeuge mit Eiern und Mehl. Den Fahrzeughaltern entstand ein finanzieller Schaden von jeweils etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Ravensburg unter 0751/803 3333 entgegen.

Weingarten / Wangen / Leutkirch

Falsche Polizeibeamte

Falsche Polizeibeamte riefen am Montag in den Abendstunden mehrere ältere Personen an und fragten nach Geld und Wertgegenständen. Die angeblichen Polizisten meldeten sich mit Vor- und Nachnamen und gaben an, dass es in der näheren Umgebung zu Raubüberfällen und Einbrüchen gekommen sei. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass kein finanzieller Schaden eintrat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei keine telefonischen Auskünfte über Vermögens- oder Sachwerte verlangt. Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Bad Waldsee

Täter nach Unfall geflüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der L 285. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war von Aulendorf kommend in Richtung Bad Waldsee-Reute unterwegs, als ihm auf Höhe Greut ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam und den Mercedes streifte. Trotz einer Bremsung und eines Ausweichmanövers konnte der 56-Jährige den Streifvorgang nicht verhindern. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Waldsee unter Tel. 07524 40430 zu melden.

Ravensburg

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 37-Jähriger mit seinem Daihatsu in Ravensburg unterwegs, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Jahnstraße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Er äußerte gegenüber den Beamten, dass er seinen Führerschein nicht dabeihaben würde und dieser zuhause liege. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerlaubnis dem Fahrer entzogen worden war. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Seine Frau erwartet ebenfalls eine Strafanzeige, da sie im Verdacht steht, als Halterin des Fahrzeugs das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zugelassen zu haben.

Leutkirch

83-Jähriger angefahren

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 83-jähriger Fußgänger am Montag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Holbeinstraße. Eine 57-Jährige hatte mit ihrem Kleinbus in einer Einfahrt angehalten, um ein Kind aussteigen zu lassen. Beim anschließenden Rückwärtsfahren übersah sie den Rentner, der hinter dem Fahrzeug vorbeigehen wollte und sich zum Unfallzeitpunkt im toten Winkel befand. Der Mann stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Ravensburg

Weiterfahrt untersagt

Etliche technische Veränderungen haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 22.30 Uhr am BMW eines 20-Jährigen festgestellt. Der junge Mann hatte das Fahrzeug derart umgebaut, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Der BMW wurde von den Beamten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 20-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Wangen

Heckscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 20 Uhr die Heckscheibe eines in der Karlstraße geparkten Pkw eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 zu melden.

