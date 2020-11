Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis heute Morgen 7 Uhr, wurden im Stadtgebiet mindestens zwei Transporter verschiedener Handwerkerfirmen aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Arbeitsgeräte der Hersteller Hilti und Wirth entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Friedrichshafen

Mutmaßlich mit Messer bedroht

Von mehreren Personen angegangen wurde eigenen Angaben zufolge ein 23-jähriger Mann am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in der Hochstraße. Beim Verlassen eines Lokals sei er von insgesamt fünf Tätern umringt und von einem der Männer auf Arabisch verbal und auch mit einem Messer bedroht worden. Im weiteren Verlauf seien die Reifen am Fahrrad des 23-Jährigen zerstochen worden. Dem Geschädigten, der unverletzt blieb, gelang es zu flüchten und eine Autofahrerin anzuhalten und diese um Hilfe zu bitten. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den möglichen Hintergründen dauern an.

Friedrichshafen

Motorroller und Scheibe beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr zogen drei junge Frauen und zwei Männer lautstark durch die Freiligrathstraße in Richtung Ekkehardstraße. Hierbei wurde aus dieser Gruppe heraus in der Freiligrathstraße ein abgestellter Motorroller umgeworfen und im weiteren Verlauf in der Ekkehardstraße vor einem Lebensmittelmarkt an einer Aufbewahrungsbox für Einkaufswagen eine Scheibe zerstört. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen zufolge dürfte ein etwa 20-jähriger Mann als Haupttäter infrage kommen, der als etwa 175 cm groß und dunkelhäutig beschrieben wird. Zur Tatzeit habe er eine Baseballkappe und eine braune Jacke getragen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Beteiligten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Ailinger Straße verletzt worden. Der Mann befuhr die Ailinger Straße stadteinwärts und wollte nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste er anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 22-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den Wagen des 26-Jährigen auf. Hierdurch wurde das Fahrzeug auf den entgegenkommenden Pkw geschoben. Durch die Kollision verletzte sich der 26-Jährige und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Eriskirch-Schlatt

Einbruch in Vereinscontainer

Gleich zwei Mal brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in den Container eines Sportvereins in der Greuther Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten in beiden Fällen Alkoholika. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der Einbrüche und erbittet sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen unter Tel. 07541/701-0.

Kressbronn

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 71-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in Kressbronn kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei dem Mann entsprechende Auffälligkeiten festgestellt hatten, ergab ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der 71-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, sein Führerschein wurde einbehalten. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

Uhldingen-Mühlhofen

Metallrohr beschädigt Ackerschlepper

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen bislang unbekannten Täter. Der Unbekannte platzierte ein etwa zehn Zentimeter langes und etwa einen Zentimeter dickes Metallrohr in einem Dreckhaufen und platzierte diesen auf den landwirtschaftlichen Weg zwischen dem Bauhof und dem Kaltbrunnweiher, in Höhe des Egelsees. Am Sonntag gegen 8 Uhr befuhr der 53-jährige Lenker eines landwirtschaftlichen Gespanns den Weg und überfuhr mit dem Hinterreifen seines Ackerschleppers das Rohr. Dadurch wurde der Reifen beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, welche die Ablage des Gegenstands beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Schmorendes Elektrospielzeug löst Einsatz aus

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Brandalarm in einem Wohnhaus im Oberdorfweg aus. Die Einsatzkräfte konnten über die Bewohner des Hauses in Erfahrung bringen, dass ein ferngesteuerter Spielzeughubschrauber beim Ladevorgang angefangen hatte zu schmoren. Zu einem Brand kam es nicht. Ein Einschreiten seitens der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich, da die Anwohner die Situation bereits selbst bewältigt hatten. Ob außer am Spielzeugzeug weiterer Schaden entstand, ist nicht bekannt.

Überlingen

Völlig betrunken mit Pkw unterwegs

Nahezu 3,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 23-Jährigen VW-Fahrer an, der am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Lippertsreuter Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Streifenwagenbesatzung des Reviers Überlingen war bereits in der Friedhofstraße auf die unsichere Fahrweise aufmerksam geworden und konnte bei der Überprüfung des Fahrers deutliche Ausfallerscheinungen feststellen. Sie veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der 23-Jährige, dessen Führerschein einbehalten wurde, muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Markdorf

Einbruch in Bildungszentrum

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag gewaltsam Zutritt zum Bildungszentrum in der Ensisheimer Straße verschafft. Über eine Feuertreppe gelang er auf das Dach, schlug dort eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Gebäudeinnere. Neben dem entstandenen Sachschaden konnte bislang kein Diebstahlschaden festgestellt werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07544/96200 zu melden.

Markdorf

Pkw-Aufbrüche

Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen einen in der Talstraße und zwei im Kreuzweg geparkte Pkw unberechtigt geöffnet und daraus Wertgegenstände entwendet. Die Täter, die mutmaßlich den Schließmechanismus der Fahrzeugtüren manipulierten, stahlen aus dem Fahrzeuginneren Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter Tel.: 07544/96200 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung zu setzen.

