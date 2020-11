Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Sachschaden entstand am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Binger Straße, als ein 67-jähriger VW-Fahrer zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender 51-Jähriger mit seinem BMW am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils etwa 2.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Scheer

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand am Samstagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Ein 45 Jahre alter Autofahrer touchierte beim Befahren der Hirschstraße einen in der Schloßsteige verkehrsbehindernd geparkten Pkw. Neben dem Unfallverursacher muss auch die 24-jährige Verantwortliche des geparkten Pkws mit einem Verwarngeld rechnen. Sie hatte widerrechtlich im Einmündungsbereich geparkt.

Meßkirch

Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen geparkten Pkw

17.500 Euro Sachschaden ist am Sonntagmorgen gegen 0 Uhr in der Graf-Mangold-Straße entstanden, als ein 32-jähriger Fahrer eines Renault Clio auf einen geparkten VW Caddy auffuhr. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrnehmen und veranlassten in einem Klinikum die Entnahme einer Blutprobe. Der Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Meßkirch

Aus Unachtsamkeit auf geparkten Pkw aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 44-jähriger Seat-Fahrer, als er am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr die Schnerkinger Straße in stadteinwärtige Richtung befuhr und einen am Fahrbahnrand geparkten Audi übersah. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während am Wagen des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand, wird dieser beim Audi auf 15.000 Euro beziffert.

Herbertingen

Müll und Beschädigungen nach Jugendparty - Polizei bittet um Hinweise Um Hinweise bittet die Polizei, nachdem mehrere Jugendliche in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein am Ortsausgang, in der Verlängerung der Saumstraße, gelegenes Gelände eines Netzbetreibers verwüstet haben. Die Unbekannten rissen einen Bewegungsmelder und ein Regenwasserrohr ab, beschädigten einen Blitzableiter und zertrümmerten zahlreiche Bierflaschen, deren Scherben sie mit dem restlichen Müll nach der Party zurückließen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Ein Zeuge konnte die Jugendgruppe gegen 22 Uhr beobachten. Die Jugendlichen, die seinen Angaben zufolge etwa 16 Jahre alt waren, hatten einen langen Tisch mit zahlreichen blauen Plastikbechern aufgebaut und spielten ein Trinkspiel. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Schachtdeckel ausgehoben

Glücklicherweise ohne Folgen blieb ein gefährlicher Streich von vier unbekannten Jugendlichen, die Samstagnacht gegen 23.30 Uhr im Bereich der Hans-Thoma-Straße mehrere Schachtdeckel aus der Straße hoben. Ein Passant konnte die Aktion beobachten und setzte die Deckel wieder ein, sodass kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam.

