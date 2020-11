Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

RavensburgRavensburg (ots)

Bad Saulgau

Leichtverletzter durch Motorradunfall

Am Samstag den 31.10.2020 gegen 17:50 Uhr kam es in der Kaisersstraße in Bad Saulgau vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu einem Motorradunfall. Der aus der Innenstadt kommende Motorradfahrer übersah hierbei einem ordnungsmäßig abgestellten Pkw und fuhr auf diesen auf und kam zu Sturz. Neben leichten Verletzungen, welche ambulant behandelt wurden, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im Gesamtwert von etwa 8000.- Euro.

Bad Saulgau

Versuchter Diebstahl aus Einkaufs-Markt

Am Samstag den 31.10.2020 gegen 15:40 Uhr wurde ein 14-Jähriger dabei beobachtet, wie er aus der Auslage eine Spirituosendose in seinen Pullover steckte und den Markt in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau ohne zu bezahlen verlassen wollte. Auf die Ansprache durch die Marktleiterin gab der Jugendliche den Diebstahl zu. Die informierten Polizeibeamten konnten beim 14-jährigen zudem eine Kleinkaliberpistole in einer mitgeführten Tasche feststellen. Der Jugendliche wurde anschließend seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl unter Mitführung einer Waffe.

Mengen

Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Samstagnacht etwa gegen 23 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in der Wilhelmiterstraße in Mengen einen ohne Licht fahrenden E-Roller fest. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten konnte bei dem 23-jährigen Rollerfahrer eindeutiger Atemalkohol wahrgenommen werden, weshalb er für einen Alkoholtest und wegen fehlender Ausweispapiere zum Polizei Revier Bad Saulgau verbracht wurde. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 0,82 Promille beim 23-jährigen Fahrer. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Landratsamt Sigmaringen wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung.

