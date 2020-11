Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bodenseekreis

RavensburgRavensburg (ots)

Friedrichshafen

Parkrempler durch unbekannten Unfallverursacher

Im Zeitraum von Donnerstag 19.00 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr wurde in der Hans-Schnitzler-Straße in Friedrichshafen ein orangener BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei in Friedrichshafen mit etwa 1000.- Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr wurde während der Aufnahme eines Unfalls in der Messestraße, Kreuzung Ehlerstraße durch Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ein 29-Jähriger Audi-Fahrer dabei beobachtet, wie er beim Vorbeifahren die Einsatzkräfte mit seinem Smartphone filmte. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle des "Gaffers" wurde durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab umgerechnet einen Wert von 2,50 Promille. Daraufhin wurden durch die kontrollierenden Beamten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt angeordnet.

