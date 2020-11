Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Ruhige "Halloweennacht" in Ravensburg

In der "Halloweennacht" von Samstag auf Sonntag wurden dem Führungs- und Lagezentrum mehrfach Jugendliche im Stadtgebiet Ravensburg gemeldet, welche durch das Werfen von Eiern auffielen. Trotz intensiver Fahndung konnten durch die eingesetzten Beamten keine Hinweise auf die Identitäten der Jugendlichen erlangt werden. Sachschäden sind nach aktuellen Kenntnisstand nicht entstanden.

Leutkrich

Zeugen haben am Samstagnachmittag etwa gegen 14.10 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Steinbeisstraße in Leutkirch beobachtet, wie ein schwarzer Ford gegen einen Seat gefahren ist. Ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 1000.- Euro geschätzt wird zu kümmern, fuhr der männliche Fahrer davon. Ermittlungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Leutkirch an der Halter Adresse ergaben, dass Fahrzeughalter den Unfall verursacht hatte. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein von den Beamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von 2,64 Promille. Ebenfalls wurde festgestellt, dass der 36-jährige Tatverdächtige Deutsche nicht mehr im Besitz seines Führerscheines ist. Da der 36-jährige Mann mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden war, beleidigte er die eingesetzten Beamten, was eine weitere Strafanzeige nach sich zieht. Zeugen welche gegebenenfalls Hinweise über die Fahrweise das Ford Kuga zur fraglichen Zeit geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 07561/8488-0 zu melden.

