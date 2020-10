Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 31.10.2020, Verkehrsunfall auf der B31 bei Immenstaad fordert zwei Todesopfer

RavensburgRavensburg (ots)

Am frühen Morgen des 31.10.2020 gegen 3.15 Uhr ereignete sich auf der B31 zwischen Immenstaad und Fischbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer hatte die B31 von Fischbach herkommend in Richtung Immenstaad befahren. In dem PKW befanden sich noch zwei weitere Personen, ein 20-Jähriger und eine bislang noch nicht mit vollständiger Sicherheit identifizierte Person. Aus bislang unbekannten Gründen kam der PKW-Fahrer in einer leichten, langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW fing unmittelbar Feuer. Der 23-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer konnten von Ersthelfern aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden. Die dritte Person verbrannte in dem Fahrzeug. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb auch der 20-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Der unter Schock stehende LKW-Fahrer wurde nach medizinischer Versorgung im Krankenhaus wieder entlassen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt ca. 45.000,-- Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet. Für die Rettungsmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme musste die B 31 voll gesperrt werden. Die Streckensperrung dauerte bis etwa gegen 12.30 Uhr eine örtliche Umleitung wurde in dieser Zeit eingerichtet.

