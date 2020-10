Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Ravensburg - Körperverletzung unter Jugendlichen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde die Polizei in der Nacht zum Samstag auf dem Marienplatz gerufen. Ein 16-Jähriger fügte einem ebenfalls 16-Jährigen eine Platzwunde an der Augenbraune zu. Zur medizinischen Versorgung wurde der Verletzte in ein Klinikum eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Weingarten - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Auf dem Real-Markt Parkplatz kam es am 30.10.2020, 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen KIA - Ceed und einem grünen Mazda. Die beiden Fahrzeuge stießen mitten auf dem Parkplatz zusammen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000, -- Euro. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weingarten, Tel.: 0751/803-6666 zu kontaktieren.

Leutkirch im Allgäu - Einbruchsversuch in Fotogeschäft

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 29.10.2020 - Freitag, 30.10.2020 in ein Foto-Geschäft einzubrechen. Offensichtlich gelang es den Täter nicht, die massive Türe zu überwinden. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter 07561/8488-0 zu melden.

