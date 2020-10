Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Alkoholisierter Mann schlägt zu

Einen Wohnungsverweis erteilten Beamte des Polizeireviers am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einem 40-Jährigen, der im Verdacht steht, seine 34-jährige Lebensgefährtin bedroht und ins Gesicht geschlagen zu haben. Wie die Frau bei der Polizei anzeigte, habe ihr der Tatverdächtige während eines Streits einen Faustschlag versetzt und gedroht, sie umzubringen. Da der 40-Jährige nach Verlassen der Wohnung über einen Messengerdienst seine Lebensgefährtin beleidigte, hat er sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten.

Friedrichshafen

Nach Unfall mit hohem Sachschaden geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die der unbekannte Lenker eines silberfarbenen Mazda mit vermutlich polnischem Kennzeichen am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr in der Eckener Straße begangen hat. Laut Zeugen soll der Mazda-Fahrer, bei dem es sich um einen Rumänen handeln soll, in Höhe der Esso-Tankstelle rückwärtsgefahren und dabei gegen einen hinter ihm stehenden Porsche Panamera geprallt sein. Der hierbei entstandene Fremdschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt sein, schwarze Haare, eine Tätowierung am linken Handrücken und einen schwarzen Sportanzug getragen haben.

Friedrichshafen

Pkw gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 08.50 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Sandöschstraße 1 abgestellten VW Golf auf der linken Fahrzeugseite gestreift und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Langenargen

Gegen Fahrradständer gefahren

Vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen zwischen 6 Uhr und 08.30 Uhr an der Zufahrt zum Friedhof im Heckenweg gegen einen neu angebrachten Fahrradständer geprallt und hat den Metallrahmen dabei stark verbogen. Ohne sich um den nicht unerheblichen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu melden.

Kressbronn

Dieseltreibstoff entwendet

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in einem Kieswerk die Tankdeckel eines Saugbaggers aufgebrochen und aus den Tanks über 1.000 Liter entwendet. Die Unbekannten gelangten mit einem am Ufer gelegenen Ruderboot, dessen Sicherungskette sie zuvor durchtrennt hatten, zu dem Bagger, wo sie den Treibstoff vermutlich in Fässer umpumpten. Diese brachten sie mit dem Boot an Land und transportierten sie mit einem größeren Fahrzeug ab. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Kieswerk in Kressbronn-Reute bzw. der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Auto angefahren

Als der unbekannte Lenker eines BMW X1 am Donnerstagmittag gegen 12.10 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Dr.-Klein-Straße fuhr, prallte er gegen einen gegenüber geparkten VW Tiguan und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte jedoch den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges notiert. Die Ermittlungen der Polizei zu dem verantwortlichen Fahrzeuglenker dauern an.

Meckenbeuren

Polizeistreife stellt Unfallflüchtigen

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein 21-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße angerichtet, als er beim Rangieren mit seinem Fiat Ducato gegen einen geparkten Mercedes-Benz GLA 250 prallte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der ausländische Kraftfahrzeugführer weiter. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen auf der B 30 bei Hohenreute stellen. Anhand der Videoaufzeichnung konnte der 21-Jährige zweifelsfrei als Verursacher entlarvt werden. Die Staatsanwaltschaft setzte für den Tatverdächtigen, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten hat, eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro fest.

Meckenbeuren

Versuchter Einbruch

Mit einem Hebelwerkzeug versuchte ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwochabend, 21.30 Uhr, bis Donnerstagabend, 21.15 Uhr, die Haupteingangstür eines Einkaufmarkts am Oskar-von-Miller-Platz aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Möglicherweise wurde der Einbrecher auch gestört. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Einkaufsmarkt beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Salem

Im Freizeitzentrum gewütet

Sachschaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ihr Unwesen im Freizeitzentrum am Schloßsee trieben. Die Unbekannten, die dort offensichtlich ein Trinkgelage abhielten, hinterließen nicht nur Müll und leere Flaschen, sondern traten auch mehrere Türen der Freizeitanlage ein. Aus den Toilettenanlagen entnahmen sie anschließend das Toilettenpapier, wobei sie einen Papierspender total demolierten, und verstreuten dieses im Freien. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Freizeitzentrum beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu melden.

Überlingen

Betrunken Unfall verursacht

Nahezu 2,4 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 57-jährigen Autofahrer, der am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr auf der B 31neu von der Fahrbahn abgekommen war und eine Verkehrsinsel überfahren hatte. Der Mann war von Überlingen kommend in Richtung Stockach gefahren und kurz vor der Auffahrt Aufkirch vermutlich infolge Alkoholeinwirkung nach links von der Straße abgekommen und war gegen mehrere Verkehrszeichen und Schilder auf der dortigen Verkehrsinsel geprallt. Während sich der Pkw-Lenker nur leicht verletzte, entstand an seinem Auto wirtschaftlicher Totalschaden von rund 14.000 Euro. Der Fremdschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei veranlasste bei dem erheblich alkoholisierten Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

