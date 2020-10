Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lkw-Fahrer übersieht Pkw

MengenMengen (ots)

Schwer verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B 32 zwischen Mengen und Scheer ereignete. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer kam aus Richtung Mengen und bog bei Ennetach nach links in die Scheerer Straße ab. Hierbei übersah er den Renault Twingo eines 28-Jährigen, der aus Fahrtrichtung Sigmaringen kommend geradeaus in Richtung Mengen fahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, wurden die beiden Insassen im Renault eingeklemmt und schwer verletzt. Der Autofahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, sein Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde anschließend von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 28-jährige Pkw-Lenker mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Pkw, an dem Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren aus Mengen und Ennetach waren mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße für nahezu drei Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem Verkehrsdienst Sigmaringen, Tel. 07571/1040, in Verbindung zu setzen.

