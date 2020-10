Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Wangen i.A.

Einkaufstasche entrissen

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr einer 82-jährigen Frau im Bereich der Kolpingstraße/Jörg-Witzigmann-Weg und Kühler Brunnen die Einkaufstasche entrissen hat. Der Unbekannte hatte die Geschädigte vermutlich dabei beobachtet, wie diese zuvor bei einem Geldinstitut in der Straße "Kühler Brunnen" 1.000 Euro abhob und in ihre Tasche legte. Nachdem der Täter der Frau gefolgt war, rannte er plötzlich los und riss der 82-Jährigen die Einkaufstasche aus der Hand. Ein Zeuge, der die Schreie des Opfers hörte, konnte den Täter noch zu Fuß verfolgen, verlor ihn aber dann aus den Augen. Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Von dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hellhäutig, trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze oder graue Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke, Turnschuhe und einen weißen Mundschutz.

Isny

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von rund 11.000 Uhr forderte ein Auffahrunfall, der sich am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr auf der B 12 ereignete. Dr 50-jährige Lenker eines Lkw hatte die Ortsdurchfahrt von Großholzleute in Richtung Isny befahren und hatte bei zähfließendem Verkehr zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 48-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz CLS abbremsen musste. Der Lastwagenfahrer prallte deshalb auf das Heck des Pkw und schob diesen auf das Auto einer davor fahrenden 43-jährigen Pkw-Lenkerin. Durch den Aufprall erlitt die 47-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 48-Jährigen wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert.

Leutkirch

Autos stoßen zusammen

Unachtsamkeit und vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 08.20 Uhr in der Straße "An der Staig" ereignet hat und bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro entstanden ist. Als der 34-jährige Lenker eines Pkw rückwärts von einem Grundstück in die Straße einfuhr, prallte ein 20-jähriger Autofahrer gegen das Fahrzeug, der auf der Durchgangsstraße Richtung Leutkirch fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die beiden Autos, die nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Autofahrer fährt auf Lkw-Anhänger auf

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 22-jähriger Pkw-Lenker, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 01.15 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 96 in Richtung Lindau befuhr, auf den Anhänger eines Lkw aufgefahren. Der junge Mann erlitt dabei Platzwunden am Kopf, an seinem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2.000 Euro. Der 53-jährige Fahrer des Lastzuges ging zunächst von einem Wildunfall aus und stellte erst kurz darauf bei einer Nachschau den Schaden fest.

Leutkirch

Wartehäuschen beschädigt

Wie am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter zwei Scheiben eines Wartehäuschens an Gleis 1 neben einem Biergarten mit einem Gegenstand zertrümmert und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Mit Drogen angetroffen

Bei der Kontrolle von zwei Jugendlichen und einem Heranwachsenden auf dem Parkplatz einer Schule im Öschweg fanden Beamte des Polizeireviers bei einem 15-Jährigen einen Grinder mit einer geringen Menge Marihuana und Tabak. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen samt Tabak und zeigten den Jugendlichen an, der sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.

Leutkirch

Gegen Auto geprallt und davongefahren

Beim rückwärts Ausparken ist eine 25-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr gegen das Heck eines auf dem Lidl-Parkplatz abgestellten SUV geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von über 3.000 Euro zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte jedoch den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges der Polizei mitteilen können. Diese konnte später die verantwortliche Autofahrerin ermitteln, die sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten hat.

Aitrach

Gegen Schutzplanke geprallt

Mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro endete am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 260. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin hatte mit ihrem Mitsubishi die Landesstraße in Richtung Mooshausen befahren und war ihren Angaben zufolge etwa 200 Meter vor Ortsbeginn einem Tier ausgewichen. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke.

Schlier

Frontalkollision ohne Verletzte

Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zwischen Schlier und Albisreute. Eine 42-jährige Toyota-Lenkerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg, als ihr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai entgegenkam. Beide Fahrerinnen konnten auf der schmalen Straße nicht mehr ausweichen und stießen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Polizist entgeht Schlag

Zu Streitigkeiten in der Innenstadt wurden Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstag gegen 3.30 Uhr gerufen. Beim Schlichten des Streits wurde ein 25-jähriger Beteiligter immer aggressiver und musste von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er, einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Beamten überwältigten den 25-Jährigen, dessen Alkoholtest über 1,8 Promille ergab. Er musste den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

Ravensburg

Betrunkener Radfahrer

Knapp zwei Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 23-jährigen Fahrradfahrer, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 1 Uhr in der Meersburger Straße kontrollierten. Bei dem Mann wurde in einer Klinik eine Blutprobe veranlasst. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ravensburg

Einbruch scheitert

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag gegen 22 Uhr in einen Lebensmitteldiscounter in der Ziegelstraße einzubrechen. Nachdem sie zunächst an einem Fenster scheiterten, öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür. Da sie nicht in den Verkaufsraum gelangten, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Golf übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 20 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Rudolfstraße. Der 36-jährige Lenker eines VW Polo wollte die Seestraße geradeaus überqueren und übersah einen 20-Jährigen, der mit seinem VW Golf auf der bevorrechtigen Straße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Polo wurde so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Störer landet in Zelle

In der Arrestzelle endete der Abend am Mittwoch für einen 28-Jährigen, der gegen 21 Uhr die Polizei bei einer Kontrollstelle an ihrer Arbeit hinderte. Der betrunkene junge Mann ließ sich von einem Platzverweis nicht abschrecken und störte die Beamten weiterhin in aggressiver Art. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab über 1,5 Promille.

Ravensburg

Dieb stiehlt Pullover

Einen Pullover entwendete ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 13.40 Uhr von einer Kleiderstange vor einer Boutique in der Bachstraße. Ein Ehepaar wurde auf den Täter aufmerksam und verständigte die Besitzerin des Geschäfts. Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach dem Mann. Dieser wird als 40 bis 45 Jahre alt, grauhaarig und mit graumelierter Kleidung beschrieben. Er soll mit einem Damenfahrrad und einem Regenschirm unterwegs gewesen sein. Zeugen der Tat, insbesondere das Ehepaar, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Betrunken unterwegs

Leichten Alkoholgeruch stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem 62-Jährigen Skoda-Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab gut 0,6 Promille. Den Mann, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Ravensburg

Rettungsassistent angegriffen

Leichte Verletzungen hat ein 33-jähriger Rettungssanitäter erlitten, als er bei einem Einsatz am Mittwoch gegen 9 Uhr angegriffen wurde. Der Sanitäter war mit seiner Kollegin zu einer verletzten 18-jährigen Frau gerufen worden. Diese wehrte sich jedoch gegen die Rettungskräfte und schlug dem 33-Jährigen zunächst ins Gesicht. Da sie nicht aufhörte, um sich zu schlagen, musste sie fixiert werden. Dabei biss die junge Frau dem Rettungssanitäter in den Arm.

Argenbühl/Leutkirch

Polizei gelingt Schlag gegen Drogendealer

Bereits seit längerer Zeit ermittelte die Polizei gegen einen 31-Jährigen kamerunischer Herkunft, der im Verdacht steht, mit Drogen gedealt zu haben. Bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung am frühen Dienstagmorgen fanden die Beamten im Zimmer des Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft über 600 Gramm Marihuana und Bargeld. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weingarten

Geparktes Auto beim Vorbeifahren touchiert

Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro ist am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr in der Wilhelmstraße entstanden, als eine 42-jährige Opel-Fahrerin bei Gegenverkehr zu weit nach rechts fuhr und dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi streifte.

Berg

Vom Bremspedal abgerutscht - Totalschaden

Weil eine 77-Jährige bei ihrem VW vom Bremspedal abrutschte, fuhr sie am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr beim Brunnenplatz durch einen Zaun und kam fast senkrecht in einer drei Meter tieferliegenden Einfahrt zum Stehen. Während der Fremdschaden im niedrigen dreistelligen Betrag liegt, entstand am Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Für die Bergung des Fahrzeugs musste der Abschleppdienst verständigt werden.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen einem am Straßenrand der Johann-Sailer-Straße geparkten Mercedes Vito aufgefahren und fuhr danach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel.:07524/40430 zu melden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung durch Schmiererei

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee, nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Samstag bis Dienstag auf dem Stationenweg zwischen der Steinacher Straße und der Frauenbergkapelle, zwei Stationen beschmierte. Der Täter schrieb mit einem Stift auf die Glasscheiben. Personen die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter Tel.: 07524/40430 melden.

Aulendorf

Kleinbagger entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise Nach dem Diebstahl eines Kleinbaggers, der in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen von einer Baustelle auf dem Waldweg zwischen Fundschmid und Schussenbrücke entwendet wurde, bitte die Polizei um Hinweise. Mutmaßlich wurde der Bagger mit einem Universalschlüssel gestartet, auf einen Pkw-Anhänger gefahren und abtransportiert. Das Baufahrzeug des Typs Hitachi ZX 17 U-6, an dem eine etwa 1m breiter Böschungslöffel angebracht ist, ist orange lackiert und hat eine gelbe Aufschrift. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 22.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel.: 07584/92170 entgegen.

Altshausen

19-Jährige flüchtet nach Verkehrsunfall

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Altshausen gegen eine 19-jährige Autofahrerin, die am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B32 eine Leitplanke touchierte und anschließend wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die 19-Jährige und deren beschädigter VW Polo konnte von einer Streifenwagenbesatzung an der Wohnanschrift angetroffen werden. Sowohl am Pkw, also auch an der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell