Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Blumen ausgerissen

Unbekannte verwüsteten in der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen mehrere Blumentröge eines Blumengeschäfts in der Sigmaringer Straße. Aus insgesamt vier Behältnissen wurden Pflanzen mutwillig herausgerissen und auf die Straße geworfen. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel.: 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

Nach Unfall geflüchtet - Die Polizei bittet um Hinweise

Um weitere Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem ein Fahrer eines dunklen Fiat Punto am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Waldseer-/ Buchauerstraße, geflüchtet war. Der von Zeugen auf etwa 40 Jahre alt geschätzte Mann fuhr aus Richtung Sigmaringen kommend geradeaus in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit mehreren Verkehrszeichen. Im Anschluss flüchtete er mit seinem im Frontbereich erheblich beschädigten Auto in Richtung Steinbronnen/ Bonndorf. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Fremdschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Fahrer, Fahrzeug oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Unter Drogeneinfluss mit Lkw unterwegs

Unter der Wirkung berauschender Mittel stand ein 31-jähriger Fahrer eines Lkw, der am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Ablachtalstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert wurde. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die auffällige Fahrweise des Sattelzug-Fahrers aufmerksam geworden und verständigte daraufhin die Polizei. Da die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten und ein Drogenvortest den Verdacht bestätigte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht muss sich ein 48-jähriger Renault-Fahrer verantworten, nachdem er am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Hauptstraße beim Ausparken einen geparkten MINI angefahren hat und anschließend weggefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Passanten hatten den Unfall beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Der Fremdschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Ostrach

Fahrer nach Spiegelstreifer verletzt

Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr auf der L 280 ereignete. Zwischen Ostrach und Tafertsweiler berührten sich die Außenspiegel eines Lastkraftwagens und eines Kleinbusses die in entgegengesetzter Richtung fuhren. Durch den Zusammenstoß prallte ein Spiegel gegen das Fahrerfenster des Fiat Ducato. Dieses Zersprang, wodurch sich der Fahrer leichte Schnittverletzungen zuzog. Während am Lkw des entgegenkommenden 62-Jährigen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand, wird dieser beim Fiat auf 2.000 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten gaben an, auf ihrer Fahrspur gefahren zu sein. Die Polizei konnte die Schuldfrage nicht abschließend klären.

Herbertingen

Ladendiebin gestellt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 19-jährige Frau rechnen, nachdem sie am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Marbacher Straße, beim Ladendiebstahl ertappt wurde. Die junge Frau hatte mehrere Lebensmittel und Getränke in ihre Handtasche gesteckt und die Waren an der Kasse nicht bezahlt. Ein Mitarbeiter sprach sie daraufhin an und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun gegen die 19-Jährige.

