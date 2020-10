PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unbekannter schlägt zu

Eine offene Wunde an der Augenbraue erlitt ein 36-Jähriger in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 03.30 Uhr in der Friedrichstraße, als er von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Der alkoholisierte Geschädigte gab, an in Höhe der Gaststätte Tiffanys von dem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde, Der Täter sei anschließend in Richtung Laimgasse geflüchtet. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Beim Kiffen angetroffen

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz haben sich zwei 17-Jährige zu verantworten, die zusammen mit einem weiteren Jugendlichen am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Länderöschstraße beim Rauchen eines Joints angetroffen wurden. Als das Trio die Polizisten bemerkte, warf der 17-Jährige den Joint auf den Boden. Während die Beamten bei seiner Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana in einer Jackentasche fanden, stellten sie bei seiner Begleiterin einen Grinder mit Restanhaftungen von Marihuana fest. Beide Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Friedrichshafen

Verstöße gegen das Luftverkehrsgesetz

Nachdem eine Anwohnerin am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr in der Werastraße mitgeteilt hatte, dass eine Drohne in ihrem Garten gelandet sei, stießen Beamte des Polizeireviers wenig später auf einen 34-Jährigen. Dieser war auf der Suche nach seinem Fluggerät, dessen Kontrolle er seinen Angaben zufolge aufgrund eines Verbindungsabbruchs verloren hatte. Wie die Polizisten feststellten, war die Drohne nicht gekennzeichnet und der Mann führte keinen Versicherungsnachweis mit sich. Ferner wird dem 34-Jährigen vorgeworfen, außer Sichtweite und über fremde Grundstücke geflogen zu sein und überdies einen Nachtflug ohne Genehmigung durchgeführt zu haben. Ob der Drohnen-Pilot eventuell auch die Flughöhe von 50 Metern im kontrollierten Luftraum überschritten hat, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Aufgrund der Verstöße gegen das Luftverkehrsgesetz hat der Mann nun mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Friedrichshafen

Geparktes Auto angefahren

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr, nachdem er einen vor der Garage des Gebäudes Anton-Hug-Weg 9 abgestellten VW Golf hinten rechts angefahren und einen Fremdschaden von mehreren hundert Euro angerichtet hatte. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug eine türkise Lackierung aufweisen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unachtsam vom Parkplatz gefahren

Sachschaden von nahezu 6.000 Euro ist am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße entstanden. Eine 71-Jährige war mit ihrem Pkw rückwärts von einem Parkplatz einer Gaststätte auf die Ailinger Straße gefahren und hatte hierbei den Daimler-Benz einer 31-Jährigen übersehen, die vor einer Ampel stand. Sie prallte deshalb mit dem Heck ihres Fahrzeuges gegen die rechte hintere Tür des Daimlers. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Überlingen

Autos demoliert

Noch Zeugen sucht die Polizei zu Sachbeschädigungen an Autos, die ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20 und 7 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäfts Naturata und zwei weiteren in der Nähe befindlichen Parkplätze in der Rengoldshauser Straße begangen hat. In bislang sechs festgestellten Fällen zerstach der Unbekannte einen oder mehrere Reifen, schlug Scheiben der Pkw ein und riss Fahrzeugembleme ab. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf den Parkplätzen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Fahrzeug in Brand gesetzt

Sachschaden von rund 14.000 Euro hat ein unbekannter Täter Mittwochnacht gegen 23.45 Uhr angerichtet, als er einen Rasenmäher, der sich auf der Ladefläche eines auf dem Raiffeisen-Gelände zwischen der Friedrich-Blersch-Straße und Heiligenbreite abgestellten Pritschen-Lkw befand, mutwillig in Brand steckte. Das Feuer griff anschließend auf das Fahrzeug und die Deichsel des angehängten Anhängers über, ehe es von der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen gelöscht werden konnte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, aufzunehmen.

Überlingen

Autofahrer schlägt nach Verkehrsverstoß zu

Wegen Körperverletzung und eines Verkehrsverstoßes hat sich ein 64-jähriger Autofahrer zu verantworten, der am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr in der Owinger Straße auffiel. Der Mann war in Richtung Hochbildstraße gefahren und hatte in Höhe eines Geldinstituts eine 15-Jährige am Fußgängerüberweg übersehen, die laut Zeugen bereits einen Fuß auf die Fahrbahn gesetzt hatte, um diese von links nach rechts zu überqueren. Während des anschließenden Streitgesprächs der beiden Beteiligten, schlug der Autofahrer der Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht.

Überlingen

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Dienstagabend zwischen 16 und 17 Uhr einen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Nußdorfer Straße abgestellten Toyota ringsherum zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Owingen

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr bei einem 21-jährigen Autofahrer fest, den sie in Owingen anhielten und überprüften. Die Polizisten veranlassten bei dem jungen Mann, der den mehrfachen Konsum von Marihuana in den vergangenen Tagen einräumte, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

