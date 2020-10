Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Friedrichshafen) Verkehrsunfall in der Riedleparkstraße - Fahrer verstorben

FriedrichshafenFriedrichshafen (ots)

An der Unfallstelle verstorben ist am Mittwochabend, gegen etwa 17 Uhr, ein Autofahrer, der beim Kreisverkehr in der Riedleparkstraße mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Der 86-jährige Mann war zusammen mit seiner Frau auf der Riedleparkstraße unterwegs und fuhr von der Unterführung kommend in Richtung des Kreisverkehrs, als er plötzlich mit dem Mercedes nach rechts von der Straße abkam und eine Straßenlaterne leicht touchierte. Die Unfallermittler der Polizei gehen derzeit davon aus, dass der 86 Jahre alte Fahrer während der Fahrt einen akuten medizinischen Notfall erlitt, in dessen Folge er die Kontrolle über den Wagen verlor. Er verstarb trotz medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle. Seine Ehefrau wurde durch den Rettungsdienst betreut. Die Riedleparkstraße ist aktuell zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Mercedes des Mannes wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden an dem Laternenpfahl wurde von den Stadtwerken begutachtet. Schaden an der Elektrik ist nicht entstanden.

