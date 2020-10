Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Da er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist, flüchtete ein Rollerfahrer Dienstagnacht vor einer Polizeistreife. In der Löwentaler Straße wollten die Beamten den 16-jährigen Zweiradlenker kontrollieren, dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte und flüchtete ohne Licht über Fußwege. Die Streife traf ihn letztendlich an seiner Anschrift an, wo sich herausstellte, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Friedrichshafen

Mit knapp 1,2 Promille war ein Autofahrer in der Dienstagnacht gegen 22 Uhr in der Markdorfer Straße in Kluftern unterwegs. Der 28 Jahre alte Mann wurde von einer Polizeistreife angehalten, die schnell den Verdacht hegte, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest brachte die Bestätigung. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Friedrichshafen

Mann in Gewahrsam

Nachdem er zuvor auf dem Gelände einer Schule in der Meistershofener Straße randaliert hatte, wurde ein 19-Jähriger am frühen Mittwoch in Gewahrsam genommen. Eine Anruferin meldete kurz nach Mitternacht eine Personengruppe, die Glasflaschen umherwarf und Müll verteilte. Als Polizeibeamte die Personen wenig später kontrollierten, zeigte sich der stark alkoholisierte 19-Jährige sofort aggressiv und schrie herum. Er musste die Nacht letztlich in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Da er während der Maßnahmen die Polizeibeamten beschimpfte, muss er nun auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

Friedrichshafen

Autofahrer kontrolliert

Bei einer Verkehrskontrolle in der Meistershofener Straße am Dienstagnachmittag haben Polizeibeamte zahlreiche Verwarnungen ausgesprochen. Neben zehn Autofahrern, die verbotswidrig ihr Handy benutzten, wurden sechs Fahrer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts und ein Fahrer wegen der nicht mehr gültigen Betriebserlaubnis seines Wagens beanstandet. Auch Fahrradfahrern galt das Augenmerk der Polizisten. Insgesamt 14 Zweiradfahrer mussten wegen Mängeln am Rad oder falschem Verhalten verwarnt werden.

Friedrichshafen

Leergut gestohlen

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in der Waggershauser Straße auf dem Gelände eines Sportvereins Leergutkisten gestohlen. Insgesamt 20 Kisten nahmen die Diebe mit. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Auto stößt mit Bus zusammen

In der Zeppelinstraße in Fischbach ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Autofahrer mit einem Bus kollidiert. Der Renault-Fahrer kam aus der Rosenstraße und wollte in die Zeppelinstraße einfahren, als er dem Bus, der in Richtung Manzell unterwegs war, die Vorfahrt nahm. Glücklicherweise wurde weder der Autofahrer, noch einer der elf Insassen im Bus verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro, die Höhe des am Regionalbus entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Markdorf

Autofahrer möchte Weiterfahrt erzwingen

Wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen ein 57-jährigen Autofahrer, der am Dienstagmittag gegen 11.50 Uhr auf der K 7782 negativ aufgefallen ist. Der Mann hatte die Kreisstraße von Kippenhausen kommend in Richtung Ittendorf befahren und im Baustellenbereich in Höhe Reute das Durchfahrtsverbot missachtet. Nachdem er zunächst wegen Baggerarbeiten anhalten und warten musste, bedeutete ihm der Bauleiter durch Handzeichen, dass er nicht weiterfahren könne. Dies beeindruckte den 57-Jährigen jedoch nicht stark, er fuhr ganz langsam auf den Verantwortlichen der Baustelle zu und stieß mit der Pkw-Front gegen ein Bein des Geschädigten.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr bei einem 34-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Hauptstraße in Mühlhofen anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf Kokain und Amphetamin reagierte, brachten die Polizisten den Pkw-Lenker ins Krankenhaus, wo sie die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Anschließend untersagten sie dem 34-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

Salem

Brandmelder eingeschlagen

Wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr die Scheibe eines Brandmelders im ersten Untergeschoss der Tiefgarage des Rathauses einschlug und den Alarmknopf drückte. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Mann aus, konnte jedoch keinen Brand feststellen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Tiefgarage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, zu melden.

