Sigmaringen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf der Hohenzollernstraße ereignete. Ein 65 Jahre alter Peugeot-Fahrer erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-Jährige am Kreisverkehr zur Binger Straße verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf dessen Citroen auf. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Meßkirch

Mofafahrer fährt betrunken Schlangenlinien

Erheblich alkoholisiert war ein 70-jähriger Mofafahrer, der am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in der Bahnhofstraße von der Polizei angehalten wurde. Die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen war auf seine auffällige Fahrweise aufmerksam geworden und stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch und einen schwankenden Gang fest. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Auf dem Mann kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Saulgau

Alkoholisierter Mann tritt Scheibe ein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen und Schadenersatzansprüchen muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 22.45 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Bachstraße eine Fensterscheibe eines Geschäfts eingetreten hatte. Ein 33-jähriger Passant hatte die Tat beobachtet und den sichtlich betrunkenen jungen Mann aufgefordert, stehen zu bleiben. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau stellten bei dem jungen Mann, der zusicherte, für den verursachten Schaden aufzukommen, einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille fest.

Bad Saulgau

Unbekannte werfen Scheibe ein

Unbekannte haben am Dienstagabend eine Fensterscheibe an der Gebäuderückseite der Fachklinik in der Straße "Sonnenhof" mutwillig beschädigt. Vermutlich wurde das Fenster mit einem Stein beworfen, wodurch das Glas sprang. Bereits gegen 19 Uhr waren Mitarbeiter auf mehrere Jugendliche aufmerksam geworden, die auf die Fensterscheiben des Gebäudes einschlugen. Gegen 22 Uhr fielen diese erneut durch unangebrachtes Verhalten gegenüber Passanten im Bereich des Parkplatzes auf. Die Beamten konnten im näheren Umfeld keine Jugendlichen mehr feststellen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Lichtanlage mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag bis Sonntagmorgen am Eingang des Pfarramtes in der Kirchstraße einen Bewegungsmelder der Lichtanlage mutwillig beschädigt. Durch das Abreißen der Abdeckung und der Kabel entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Mengen - Zielfingen

Motorroller bei Probefahrt entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise

Auf dreiste Art und Weise hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der Sigmaringendorfer Straße einen Motorroller der Marke Piaggio entwendet. Das lilafarbene Kleinkraftrad (dunkelgraue Sitzbank und schwarzes Hardcase) war auf einer Internetplattform inseriert worden und wurde dem Interessenten zu einer Probefahrt im Hof des Verkäufers zur Verfügung gestellt, von wo er schließlich mit dem nicht versicherten Gefährt in Richtung Sigmaringendorf wegfuhr und nicht mehr zurückkam. Der junge Mann, der als 16-18 Jahre alt, 180 cm groß, blond, kurzhaarig und gebrochenes Deutsch sprechend beschrieben wird, war mit einer olivgrünen Jacke mit rötlichem Kapuzenbesatz bekleidet und hinterließ als "Pfand" ein älteres Mobiltelefon der Marke Apple. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Der Polizeiposten Mengen ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zu dem jungen Mann oder zum Verbleib des Zweirads geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Etwa 200 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, als er am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr einen in der Gartenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Chevrolet am Spiegel streifte und anschließend davonfuhr. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel.: 07552/20160 zu melden.

Wald

Nachfolgenden Verkehr nicht beachtet

Zum Glück unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L 194 zwischen Kalkofen und Aach-Linz ereignete. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer hatte bei Ruhestetten zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw angesetzt und dabei einen nachfolgenden 56 Jahre alten Peugeot-Fahrer übersehen, der bereits zum Überholen angesetzt hatte und sich auf Höhe Höhe des Audi befand. Während durch die seitliche Kollision am Fahrzeug des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, wird dieser beim Peugeot auf 3.000 Euro beziffert.

