Sigmaringen

Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 28-jähriger Lkw-Fahrer rechnen, der am Montagnachmittag mit seinem Gespann in der Straße "In der Burgwiesen" von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Fahrers und dessen Dokumente fest, dass die Fahrerlaubnis, die ihn zum Fahren der von ihm gelenkten Sattelzugkombination berechtigen sollte, seit mehreren Monaten abgelaufen war. Der Fahrer, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sigmaringendorf

Gartenzaun mutwillig zerstört - Die Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen einen Gartenzaun auf einem Bauplatz in der Hans-Hinger-Straße zerstört haben, bittet die Polizei Sigmaringen um Hinweise. Der Zaun wurde mutwillig eingetreten, sodass an mehreren Brettern Schaden entstand. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Neufra

Junger Fahrer prallt in Leitplanke und fährt weg

Sachschaden in Höhe von nahezu 3.000 Euro entstand am Montagabend gegen 18.45 Uhr, als ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf auf der B 32 bei Neufra die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann fuhr von Gammertingen in Richtung Neufra, wo sein Pkw in einer Linkskurve ins Rutschen geriet und in der Folge eine Leitplanke touchierte. Da er nach dem Unfall zunächst in eine Werkstatt fuhr und die Polizei erst eine Stunde später über den Sachverhalt informierte, ermittelt nun die Polizei Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Fahrer kommt zurück

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen einen 75-jährigen Mercedes-Fahrer, der am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Platzstraße einen geparkten BMW angefahren hatte und danach weggefahren war. Zeugen hatten jedoch den Unfallhergang beobachtet und die Polizei verständigt. Bereits beim Eintreffen der Beamten war der Unfallverursacher wieder an der Unfallstelle und gab an, aufgrund des hohen Blasendrucks zunächst zu einer Toilette gefahren zu sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Bad Saulgau

Missglückte Fahrübungen auf einem Parkplatz - Sachschaden

Etwa 4.000 Euro Sachschaden hinterließ am Montagabend gegen 20.15 Uhr ein 20-jähriger Fahranfänger, nachdem eine rasante Fahrübung, auf einem Parkplatz im Wuhrweg, missglückte. Er fuhr zu schnell um eine der Parkreihen, weshalb das Fahrzeugheck ausbrach und der junge Mann die Kontrolle über seinen BMW verlor. Das Fahrzeug rutschte vom Parkplatzgelände, wo es zunächst zwei Rohrposten beschädigte und anschließend in einer Umzäunung des dortigen Sportgeländes zum Stehen kam. Während am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, wird der Fremdschaden auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Parkplatzrempler

Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Ambrosstraße, als eine 21-jährige VW-Fahrerin beim Rangieren einen geparkten Pkw touchierte. Während am Fahrzeug der Unfallverursacherin Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, wird dieser beim Toyota auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Unter Drogeneinwirkung im Auto unterwegs

Unter Einfluss berauschender Mittel stand ein 30-jähriger VW-Fahrer, der am Montag gegen 22.30 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Mannes drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, weshalb in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt.

