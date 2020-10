PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Mit Drogen angetroffen

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen mehrere Jugendliche am Maybachplatz antreffen, die beim Erblicken der Polizisten sofort ihre Taschen entleerten. Einer der Jugendlichen, der sofort flüchtete, konnte von den Beamten nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen stießen die Polizisten auf eine geringe Menge Marihuana und Bargeld in Höhe von über 700 Euro. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Friedrichshafen-Kluftern

Bücher angezündet

Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter aus einem im Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Gangolfstraße integrierten Bücherregal mehrere Bücher herausgenommen und im Freien angezündet. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700.

Friedrichshafen

Gegen Betonwand geprallt

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Tiefgarage des Bodenseecenters entstanden. Eine 26-jährige Autofahrerin ist auf der Fahrbahn, die durch einen Wasserrohrbruch schlüpfrig geworden war, mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geraten und gegen die Wand geprallt. Die Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Eriskirch

Diesel ausgelaufen

Rund 150 Liter Diesel sind aus dem aufgerissenen Tank eines Lkw am Montagabend gegen 19.40 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufmarkts in der Friedrichshafener Straße auf den Parkplatz gelangt. Der 36-jährige Fahrer des Lkw war beim Rangieren mit seiner Zugmaschine an seinem geparkten Auflieger hängengeblieben und hatte dadurch ein Loch in den Tank des Lkw gerissen. Zur Beseitigung des ausgelaufenen Treibstoffs musste die Feuerwehr ausrücken.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Führerschein abgegeben

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße entstanden. Ein 88-jähriger Pkw-Lenker hatte die Auffahrt zur L 333 von der B 467 kommend befahren und nach links in Richtung Tettnang abbiegen wollen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw eines 82-jährigen Autofahrers, der in Richtung Friedrichshafen fuhr. Der 88-Jährige verzichtete im Anschluss auf seine Fahrerlaubnis und gab seinen Führerschein aufgrund seines fortgeschrittenen Alters der Polizei, die diesen der Fahrerlaubnisbehörde zukommen ließ.

Meckenbeuren

Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum heutigen Dienstag ist ein unbekannter Täter in die Fertigungshalle einer Firma in der Wiesentalstraße eingedrungen und hat versucht, einen Geld-Auflade-Automaten für Chipkarten aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, betrat er mehrere Büroräume und durchsuchte verschiedene Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Als ein Firmenmitarbeiter kurz nach 03.30 Uhr die Halle betrat, stieß er auf den Unbekannten, der daraufhin flüchtete. Von dem Zeugen wurde der Einbrecher wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, trug eine hellgraue Jogginghose sowie einen hellgrauen Kapuzenpullover und schwarze Turnschuhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Wiesentalstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Meckenbeuren

Radfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Der 64-jährige Fahrer eines VW Polo hatte die B 30 von Buch in Richtung Meckenbeuren befahren und war bei Grün nach rechts in den Jasminweg abgebogen. Hierbei übersah er die Radfahrerin, die ebenfalls bei Grün den Einmündungsbereich parallel zur Bundesstraße in Richtung Meckenbeuren queren wollte. Diese prallte gegen die hintere Tür des Autos und zog sich dabei diverse Prellungen zu. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro endete ein Auffahrunfall am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Seestraße. Die 26-jährige Lenkerin eines Seat Leon war in Richtung Meckenbeuren gefahren und hatte in Höhe Lochbrücke zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 32-jähriger Autofahrer mit seinem 1er BMW verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Aufprall auf das Heck des Pkw ihres Vordermannes kamen keine Personen zu Schaden. Das nicht mehr fahrbereite Auto der Frau musste abgeschleppt werden.

Oberteuringen

Betrunkener leistet Widerstand

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung hat sich ein 56-Jähriger zu verantworten, der am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr nach einem Streit mit seiner Freundin von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der erheblich alkoholisierte Mann war zunächst verbal mit seiner Partnerin in Streit geraten, der schließlich in Handgreiflichkeiten endete, bei denen die Frau leichte Verletzungen erlitt. Um einer weiteren Auseinandersetzung vorzubeugen, nahmen die Polizisten den 56-Jährigen in Gewahrsam. Da er sich dagegen zur Wehr setzte, kam es zu einem Gerangel mit den Beamten, in dessen Verlauf sich der Mann verletzte und deswegen im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht.

Überlingen

Zweimal Totalschaden nach Unfall

Totalschaden an zwei Pkw ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr im Bereich Ottomühle entstanden. Der Fahrer eines Mini kam aus Richtung Bermatingen und wollte die Landessstraße in Richtung Ottomühle queren, wobei er einen VW-Fahrer übersah, der von Lippertsreute nach Überlingen unterwegs war. Der 26-Jährige nahm dem VW-Fahrer die Vorfahrt. Die Fahrzeuge, deren Sachschaden auf rund 16.000 Euro geschätzt wird, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Owingen

Sperrmüllwagen übersieht Pkw

In der Linzgaustraße hat ein Lastwagenfahrer am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Pkw übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Lastwagenfahrer war dabei, Sperrmüll einzusammeln und stieß beim Anfahren vom Straßenrand gegen den Volvo, der gerade das haltende Fahrzeug überholen wollte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 7.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Folgenschwere Verkehrskontrolle

Wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Drogenbesitzes, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung muss sich ein 34-Jähriger verantworten, der am frühen Dienstagmorgen in der Linzgaustraße mit dem Auto von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Da er zuvor den Motor des Autos abgewürgt hatte und auch während der Kontrolle bei den Beamten der Eindruck entstand, dass der Mann alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von mehr als 0,7 Promille erbrachte. Da der Mann die Beamten nun zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste, wurde er durchsucht. Hierbei fanden die Ordnungshüter eine Kleinmenge Marihuana. Aus Wut über die Kontrolle und die Maßnahmen der Polizei geriet der Mann so in Rage, dass er mehrfach gegen eine Straßenlaterne schlug und diese beschädigte. Während der Kontrolle und der anschließenden Blutentnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und drohte ihnen mit dem Tod. Doch auch dies half ihm nicht weiter. Neben den zahlreichen Strafverfahren, in denen er sein Handeln nun verantworten muss, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Markdorf

Frau aus hilfloser Lage gerettet

Aus einer Notlage befreit haben Einsatzkräfte Montagnacht eine Frau in der Maybachstraße. Die 72-Jährige brauchte dringend Hilfe und rief um kurz nach 23 Uhr ihre Nichte an. Allerdings gelang es ihr nur noch röchelnde Geräusche von sich zu geben. Die Nichte reagierte blitzschnell und verständigte eine Polizeistreife. Die Beamten überprüften die Anschrift der 72- Jährigen und erkannten durch das Fenster, dass die Frau in der dunklen Wohnung am Boden lag. Sie verständigten Feuerwehr und Rettungsdienst, der nach dem Öffnen der Tür die Frau medizinisch versorgte.

