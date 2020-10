Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand am Montag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 Höhe Haid. Der Lenker eines Kastenwagens mit Anhänger war im Begriff, nach rechts in Richtung Haid abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 38-jähriger VW-Fahrer musste deshalb stark abbremsen. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte ein 19-Jähriger, der mit seinem Citroen hinter dem VW fuhr, gegen das Heck seines Vordermannes. Er wurde nach rechts abgewiesen, prallte gegen den Anhänger des Kastenwagens, der sich noch im Abbiegevorgang befand, und wurde von dort gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der Citroen war dadurch so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Ravensburg

Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen forderte ein Auffahrunfall am Montag gegen 15 Uhr in der Karlstraße. Eine 45-Jährige musste mit ihrem Nissan verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende Lenker eines Mercedes erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Insassen des Nissan wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Ravensburg

Auffahrunfall fordert Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Jahnstraße ereignete. Der 26-jährige Fahrer eines Mitsubishi erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 27-jähriger BMW-Lenker verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Der Mitsubishi wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Ravensburg

Arbeitsunfall

Mit schweren Verletzungen musste am Montag ein 43-jähriger Arbeiter in ein Klinikum eingeliefert werden, nachdem er gegen 11.40 Uhr von einem Balkon in Schmalegg gestürzt ist. Der Mann war damit beschäftigt, das Balkongeländer abzubauen. Aus bislang unbekannter Ursache fiel er dabei aus einer Höhe von etwa 2,60 Meter auf eine Rasenfläche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weingarten

Betrunkener Radfahrer fährt zum Polizeirevier

Starken Alkoholgeruch nahmen Beamte des Polizeireviers Weingarten am Montag gegen 19.30 Uhr bei einem Radfahrer wahr, der zur Erstattung einer Anzeige auf die Dienststelle geradelt war. Ein Alkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab knapp 2,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an und behielten das Fahrrad des Mannes ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Wurzach

Sattelzüge streifen sich

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand am Montag gegen 11 Uhr, als sich auf der K 7904 zwischen Eintürnen und Immenried zwei Sattelzüge streiften. Auf der kurvigen Strecke berührten sich die Sattelzugmaschine eines 52-Jährigen und der Auflieger des entgegenkommenden 53-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Unfall kam.

Amtzell

Fremde Fahrerkarte genutzt

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg stellten bei der Kontrolle eines ukrainischen Sattelzug-Lenkers, der auf der A 96 unterwegs war, Ungereimtheiten fest. Der 60-Jährige hatte, um die Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen, eine fremde Fahrerkarte in das Lesegerät des Fahrzeugs gesteckt. Bei der Durchsuchung des Führerhauses fanden die Beamten noch eine weitere Fahrerkarte, die nicht dem Fahrer zuzuordnen war. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen.

