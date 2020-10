Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Zwei Verletzte nach Schlägerei

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Sonntag gegen 5 Uhr in der Marktstraße. Eine vierköpfige Personengruppe hatte sich vor dem Schloss aufgehalten, als zunächst ein 36-Jähriger hinzukam. Kurz darauf gesellte sich auch ein 33-Jähriger zu der Gruppe. Aus bislang unbekannten Gründen ging der 36-Jährige auf den Jüngeren los und schlug ihn. Währenddessen hielt ein Fahrzeug, aus dem weitere Personen ausstiegen, darunter ein weiterer 36-Jähriger, der sich in den Streit einmischte und ebenfalls Schläge abbekam. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der mutmaßliche Täter bereits entfernt. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen.

Leutkirch

Unbekannter stiehlt Geldbeutel

Der Geldbeutel einer 69-Jährigen war die Beute eines bislang unbekannten Täters am Samstag gegen 12.30 Uhr in einem Discounter in den Bahnhofsarkaden. Die Frau hatte ihre Tasche mit der Geldbörse im Einkaufswagen abgestellt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Geldbeutel fehlt. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Leutkirch unter 07561/84880 entgegen. Da es immer wieder zu derartigen Diebstählen kommt, weist die Polizei darauf hin, die Handtasche niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Ravensburg

Pedelec entwendet

Ein Pedelec der Marke Kalkhoff Image 5b belt wurde im Zeitraum von Samstag bis Sonntag aus einem Kellerraum im Stadtteil Sickenried entwendet. Der 60-jährige Besitzer hatte das Fahrrad im Keller des Mehrfamilienhauses abgestellt. Am Sonntag gegen 12 Uhr bemerkte er, dass das Pedelec fehlt. Es hat einen Wert von über 3500 Euro.

Ravensburg

16-Jähriger schlägt zu

Zu einem handfesten Streit kam es am Sonntag gegen 4.30 Uhr zwischen zwei Gruppen in der Schussenstraße. Ein zunächst Unbekannter schlug dabei drei jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren ins Gesicht. Sie erlitten leichte Verletzungen. Als die Polizei eintraf, flüchtete die Gruppe mit dem Tatverdächtigen. Dieser konnte jedoch nach einem Zeugenhinweis kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Ravensburg

Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Fahrzeug, das im Gewerbegebiet Schwanenstraße abgestellt war. Der Daimler war nach einem Verkehrsunfall auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße abgestellt worden. Gegen 1.20 Uhr fuhr ein Zeuge in den Hofraum und sah vier Jugendliche flüchten. Er stellte an dem Unfallfahrzeug Eindellungen und eine eingeschlagene Scheibe fest, die zuvor nicht vorhanden waren. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Dieb stiehlt Parfum

Parfum im Wert von knapp 1000 Euro hat ein 37-jähriger Ladendieb im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in einer Drogerie in der Unterstadt entwendet. Nachdem der Detektiv den Mann am Samstag auf frischer Tat ertappt hatte, kamen bei der Videoauswertung weitere Taten zutage. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Ravensburg

Mit Traktor zusammengestoßen

Leicht verletzt wurde am Freitag gegen 23.40 Uhr eine 58-Jährige in der Markdorfer Straße beim Zusammenstoß mit einem Traktor. Die Frau wollte Höhe Lichtäcker mit ihrem Skoda auf die B 33 einbiegen und schätzte die Entfernung der landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 37-Jährigen falsch ein, der die B 33 in Richtung Ravensburg befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Ravensburg

Platzwunden nach Schlägerei

Zwei Platzwunden erlitt ein 29-Jähriger am Freitag gegen 22.45 Uhr in der Charlottenstraße. Der junge Mann war mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten, woraufhin ihm dieser mit der Faust ins Gesicht schlug. Als die Polizei eintraf, war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen der Beamten waren erfolglos. Der Täter trug eine schwarze Jogginghose, eine Lederjacke mit weißer Aufschrift am Kragen, eine Wollmütze und ist vermutlich osteuropäischer Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei in Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Vogt

Fahrzeug überschlägt sich

Leichte Verletzungen und etwa 3000 Euro Schaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12 Uhr zwischen Vogt und Unterhalden ereignete. Der 21-jährige Lenker eines VW Golf kam mit seinem Fahrzeug beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 21-Jährige begab sich selbstständig zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik.

Vogt

Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen trug ein 43-jähriger Mazda-Lenker am Sonntag gegen 5.20 Uhr davon, als er auf der L 324 kurz vor Moser einem Reh auswich. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 43-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Bodnegg

Ausweichmanöver führt zu Unfall

Zwei Rehe waren der Grund für das Ausweichmanöver eines 20-jährigen Nissan-Fahrers, das in einem angrenzenden Feld endete. Der junge Mann war derart erschrocken, als er am Sonntag gegen 3.30 Uhr auf der L 335 Höhe Widdum die beiden Tiere erkannte, dass er sein Fahrzeug nach links lenkte. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und riss einen Zaun aus der Erde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Glücklicherweise blieb der 20-Jährige unverletzt.

Königseggwald

Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Ein technischer Defekt könnte die Ursache für den Vollbrand eines BMW am Sonntag gegen 20.30 Uhr in Königseggwald gewesen sein. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer, das auch auf eine Hecke und einen Gartenzaun übergegriffen hatte, konnte durch die Wehrleute gelöscht werden. Der ausgebrannte BMW wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen. Hinweise auf Brandstiftung sind nicht vorhanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Bad Waldsee

Scheibe eingeworfen

Mit einer Glasflasche haben bislang unbekannte Täter am späten Sonntagabend ein Fenster an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße eingeworfen. Die Tat wurde gegen Mitternacht von einem Passanten entdeckt. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Waldsee unter 07524/40430 entgegen.

Weingarten

Fahrzeug beschädigt

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Pkw verursacht, der in einer Tiefgarage am Löwenplatz geparkt war. An dem Fahrzeug wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, die Rückfahrkamera sowie das hintere Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Einbrecher erbeuten Bargeld

Bargeld war offensichtlich das Ziel von Einbrechern, die sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag Zugang zu einem Firmengebäude in der Lägelerstraße verschafften. Die bislang unbekannten Täter schlugen mit einem Werkzeug eine Scheibe ein und gelangten durch das Fenster in ein Büro. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berg

Mann ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Mit einem Faustschlag ins Gesicht hat ein bislang Unbekannter einen 51-Jährigen am Samstag gegen 23.30 Uhr an der Ettishofer Ach bewusstlos geschlagen und ihm die Geldbörse geraubt. Der Mann war zu Fuß unterwegs und ging auf einem Privatweg von einem Motorrad-Vereinsheim in Richtung Sportplatz. Plötzlich tauchte eine männliche Person auf und versetzte dem 51-Jährigen einen Schlag. Er entwendete seinem bewusstlosen Opfer den Geldbeutel und flüchtete. Wenig später kam ein Spaziergänger mit einem schwarz-weißen Jack Russel hinzu und half dem 51-Jährigen, der inzwischen über Handy mit seiner Partnerin telefonierte. Der Spaziergänger ging weiter, nachdem das leicht verletzte Opfer von seiner Partnerin abgeholt worden war. Die Polizei, die erst am nächsten Tag eingeschaltet wurde, bittet nun den Spaziergänger, sich bei der Kriminalpolizei unter 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Betrunkener fährt zum Bäcker

Kaum auf den Beinen halten konnte sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein 37-Jähriger, der mit seinem BMW zu einer Bäckerei in der Maybachstraße gefahren war. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Auch auf die Beamten wirkte der Mann deutlich betrunken, er verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Deshalb ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Auf den 37-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Weingarten

Betrunkener flüchtet vor Polizeikontrolle

Gleich mehrere Streifenwagen musste die Polizei einsetzen, um am Sonntag gegen 4 Uhr einen 20-jährigen Mitsubishi-Lenker einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mann war einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Weingarten aufgefallen und sollte einer Routinekontrolle unterzogen werden. Der Mann fuhr jedoch weiter und missachtete die Anhaltezeichen der Beamten. Auf seiner Flucht kam er immer wieder leicht von der Fahrbahn ab. Erst als ihm in der Reutebühlstraße auf Höhe des Waldparkplatzes mehrere Streifenwagen entgegenkamen, hielt der 20-Jährige an und konnte von den Polizisten festgenommen werden. Der Grund für die Flucht war schnell klar: Der junge Mann war betrunken. Er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

Bad Waldsee

Unbekannte randalieren in Lagerhaus

In ein Lagerhaus in der Bahnhofstraße sind im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen Unbekannte eingestiegen und haben randaliert. In dem Lagerhaus befinden sich Säcke mit Streugut und Holzpellets. Diese haben die Täter umhergeworfen, wodurch sie teilweise aufgeplatzt sind. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bad Waldsee unter 07524/40430.

Wangen i.A.

Nach Unfall geflüchtet

Das Weite suchte ein 40-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag, nachdem er gegen 02.30 Uhr die A 96 in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Wangen-Nord verlassen hatte und beim Linksabbiegen auf die K 8008 vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und richtete einen Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro an. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Verursacherfahrzeug konnte die Polizei das erheblich beschädigte Auto in einem Waldstück bei Riehlings auffinden. Der 40-Jährige, der mit einem Bekannten an die Unfallstelle zurückgekommen war und bei dem die Polizisten Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, gab an, sich wegen des erlittenen Schocks nach Hause begeben und dort noch Alkohol konsumiert zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft brachte ihn die Polizei deshalb ins Krankenhaus, wo zwei Blutentnahmen veranlasst wurden.

Argenbühl

Autofahrer übersieht Motorrad

Vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 265 eine 20-jährige Motorradfahrerin. Der 59-jährige Lenker eines Pkw hatte von der Riedstraße kommend nach links in die Landesstraße einbiegen wollen und hierbei die von rechts kommende, bevorrechtigte Motorradfahrerin übersehen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte diese eine Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall mit dem Pkw stürzte die junge Frau mit ihrer Maschine nach rechts auf den Grünstreifen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Leutkirch

Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg bei einem 22-jährigen Mann fest, den sie bei Leutkirch mit seinem landwirtschaftlichen Gespann anhielten und kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest, der nahezu 0,6 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des junge Mannes und zeigten ihn an. Er hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Aichstetten

Beim Überholen gestreift

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker hatte den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung München befahren und bei Aichstetten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollen. Hierbei streifte er den Pkw eines dort fahrenden 42-jährigen Autofahrers. Dieser kam nach der seitlichen Kollision nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell