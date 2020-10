Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Meßkirch zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Samstags in der Mengener Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer fuhr zwischen Mitternacht und etwa 15 Uhr auf Höhe des Gebäudes mit Hausnummer 54 gegen eine Straßenlaterne, sodass diese abknickte und aus der Verankerung gerissen wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der Verursacher, der laut derzeitigem Stand der Unfallermittlungen einen älteren blauen VW Passat gefahren haben dürfte, davon. Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07575/ 2838 zu melden.

Bingen

Verwirrte Person auf Landesstraße

Über Notruf meldeten Autofahrer am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen dunkel gekleideten Mann, der auf der Landesstraße zwischen Bingen und Sigmaringen gehe. Der 54 Jahre alte Mann war barfuß unterwegs und dunkel gekleidet, als eine Polizeistreife ihn schließlich aufgriff. Aufgrund seines verwirrten Allgemeinzustandes brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus, von wo der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Mann in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Gammertingen

Bushaltestelle verunstaltet

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße und ein Wartehaus an der dortigen Bushaltestelle mit Farbe verunstaltet. Die Tätergruppe, die die Farbe wohl zuvor im Bereich der Altkleidercontainer fand, verschmierte sie an der Bushaltestelle und auf der Straße. Durchfahrende Fahrzeuge verteilten sie großflächig in der Bahnhofstraße. Die Jugendlichen suchten nach der Tat das Weite. Wie hoch der Schaden ist, der dadurch entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Frohnstetten

Gefährliches Überholmanöver bringt Motorradfahrer zu Fall

Weil er einem anderen Biker ausweichen musste, ist ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Frohnstetten und Kaiseringen gestürzt. Der 26-Jährige war mit zwei anderen Zweiradfahrern auf der abschüssigen Strecke unterwegs, als der unbekannte Motorradfahrer die Gruppe trotz Verbots überholte. Er scherte vor einer scharfen Kurve so knapp vor dem 26-Jährigen ein, dass dieser laut eigenen Angaben zur Verhinderung eines Unfalles in den nassen Grünstreifen ausweichen musste. Dort kam er mit seiner Maschine ins Schlittern und stürzte nach kurzer unkontrollierter Fahrt. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt, an seiner Maschine entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der männliche Motorradfahrer, der als sportlich beschrieben wird und einen schwarzen Motorradkombi, vermutlich des Herstellers Dainese, getragen haben soll, fuhr auf seiner schwarzen Maschine der Marke BMW davon, obwohl davon auszugehen ist, dass er den Sturz bemerkt hat. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Zweiradlenker geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Stetten am kalten Markt

Mit Leitplanke kollidiert

Auf der Ringstraße ist Samstagnacht gegen 22 Uhr ein Pkw in eine Leitplanke gekracht. Der 32 Jahre alte Fahrer war in Richtung Frohnstetten unterwegs, als er laut eigenen Angaben einem Fuchs ausweichen musste und in die Leitplanke steuerte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer ließ den verunfallten Wagen zurück, der am nächsten Tag von Angehörigen der Albkaserne der Polizei gemeldet wurde. Während die alarmierten Beamten die Unfallstelle untersuchten, kam der 32-Jährige und wollte den Wagen bergen. Da er den Unfall nicht gemeldet hatte, wird derzeit wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Mengen

Pedelec-Fahrer stürzt

Auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße ist am Sonntagnachmittag ein Pedelec-Fahrer gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Der 87 Jahre alte Mann war auf einem asphaltierten Weg vom "Haus am Weiher" zum Bahnweg unterwegs, als er das Gleichgewicht verlor und dadurch zu Fall kam. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Krauchenwies

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen aktuell gegen einen 34 Jahre alten Autofahrer. Dieser befuhr am Samstagabend gegen 18.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Göggingen, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Wageninnern wahrnahmen, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Wegen eines Wertes von mehr als 1,2 Promille musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Mülltonnen in Brand gesetzt

In der Mittelbergstraße hat am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr eine Papiertonne in Flammen aufgegangen. Die Tonne, die unter einem Holzunterstand direkt am Wohnhaus stand, brannte vollständig ab. Durch die Hitze des Feuers barsten mehrere Fenster des Gebäudes und die Hausfassade wurde großflächig in Mitleidenschaft gezogen. Die Hausbewohner befanden sich während des Brandes im Haus, bemerkten das Feuer und löschten es selbstständig. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus. Da in der Nacht zuvor am Sießener Fußweg auf Höhe des Eisweihers eine Kunststoffmülltonne brannte und man auch am Berufsschulzentrum versuchte zwei Tonnen in Brand zu setzen, wird ein Zusammenhang vermutet. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den genannten Bereichen Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell