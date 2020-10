PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Kerzen lösen Rauchmelder aus

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen am späten Sonntagabend gegen 22.10 Uhr in die Welfenstraße gerufen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen in der betreffenden Wohnung nicht reagiert worden war, öffnete die Feuerwehr die Tür und konnte in einem Raum zwei abgebrannte Kerzen feststellen, deren Rauch wohl den Rauchmelder aktiviert hatten. Nachdem das Zimmer gelüftet worden war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Friedrichshafen

Gegen Auto geprallt

Vermutlich ein Radfahrer ist in der Zeit von Samstagnachmittag, 16 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9 Uhr, gegen einen auf dem Firmengelände in Höhe des Gebäudes Ravensburger Straße 25-27 geparkten Wagen geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Zweiradlenker hatte den Geh- und Radweg stadteinwärts befahren und war dabei nach rechts abgekommen und mit dem geparkten Pkw zusammengestoßen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Autofahrerin touchiert Radfahrer

Zum Glück nur leichtere Blessuren erlitt ein 80-jähriger Radfahrer, der am Sonntagabend gegen 17.35 Uhr vom Pkw einer 64-jährigen Autofahrerin im Kreisverkehr Teuringer Straße / Rotachstraße touchiert wurde. Die Pkw-Lenkerin hatte offensichtlich den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer übersehen, der beim leichten Zusammenprall mit dem Auto auf die Fahrbahn stürzte.

Kressbronn

Schranke übersehen

Mit schweren Verletzungen musste ein 60-jähriger Rennradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall bei Gießenbrücke vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die Gefällstrecke von Tettnang kommend befahren und an deren Ende wegen der geringen Distanz zu zwei vorausfahrenden Radlern zu spät die dortige Schranke bemerkt. Beim Versuch, dieser noch auszuweichen, streifte er mit dem Lenker das äußere Ende der Schranke und stürzte. Hierbei zog er sich mehrere Rippenbrüche und diverse Prellungen zu, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen.

Langenargen

Geplatzter Reifen

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 16.40 Uhr auf der B 31. Der 36-jährige Lenker eines Porsche hatte die Bundesstraße von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen befahren, als kurz nach der Auffahrt zur B 467 der linke Vorderreifen des Autos aus bislang unbekannter Ursache platzte. Der Porsche-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem 3er BMW eines entgegenkommenden 35-jährigen Autofahrers, der mit drei weiteren Personen, darunter zwei Kinder, besetzt war, kollidierte. Danach fuhr der Porsche noch etwa 400 Meter unkontrolliert weiter, ehe er gegen eine Schutzplanke prallte und zum Stehen kam. Beim Zusammenstoß der beiden Autos erlitten die beiden Pkw-Lenker jeweils leichte Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Kressbronn und Friedrichshafen im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu säubern. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten von Abschleppfirmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Markdorf

Mit Drogen angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in der Innenstadt kontrollierten. Die Polizisten fanden bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana, die sie sicherstellten.

Meersburg

Trotz Gegenverkehr überholt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Überholvorgang, den ein 46-jähriger Golf-Fahrer am späten Sonntagabend gegen 22. 10 Uhr auf der B 31 bei Meersburg durchgeführt hat. Laut den Angaben eines 24-jährigen Audi-Fahrers war er von Überlingen kommend in Richtung Meersburg gefahren, als ihm in Höhe der Schallschutzwand der 46-Jährige, der gerade einen Lkw überholte, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er eine Gefahrenbremsung durchführen und auch der Lkw-Lenker abbremsen müssen. Der 24-Jährige wendete daraufhin beim Saba-Knoten und fuhr dem Golf-Fahrer hinterher, den er in Höhe Nußdorf schließlich einholen konnte. Nachdem beide Autofahrer dort angehalten hatten, reagierte der 46-Jährige auf die Vorwürfe des jungen Mannes offensichtlich uneinsichtig und fuhr danach weiter. Die Polizei nahm den Sachverhalt wenig später an der Wohnadresse des Golf-Fahrers auf, bis wohin ihm der 24-Jährige gefolgt war. Wie der Audi-Fahrer weiter angab, seien hinter dem Lkw noch zwei weitere Pkw, vermutlich ein 1er BMW und ein Citroen, gefahren, deren Lenker eventuell zu dem Überholvorgang etwas sagen können. Diese möglichen Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, in Verbindung zu setzen.

Salem

Vorrang missachtet

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ereignete. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker hatte einen Feldweg neben der K 7758 befahren und von diesem nach links in Richtung Beuren auf die Kreisstraße auffahren wollen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 59-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Weildorf unterwegs war. Während die Beteiligten bei der anschließenden Kollision unverletzt blieben, mussten die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden.

Salem-Mimmenhausen

Polizei löst Gruppen auf

Über 100 Personen konnte die Polizei am Sonntagnachmittag bei der neuen Skateranlage in der Schloßseeallee antreffen. Beamte des Polizeireviers Überlingen machten in einer Lautsprecherdurchsage die einzelnen Gruppen, darunter auch viele Familien, auf die derzeit gültige Corona-Verordnung aufmerksam und sorgten dafür, dass sich die Gruppen auflösten.

Überlingen

Jugendlicher mit Marihuana angetroffen

Bei der Kontrolle eines 15-Jährigen im Härlenweg stellten Beamte des Polizeireviers deutliche Anzeichen von Drogenkonsum fest. Schließlich händigte der Jugendliche den Polzisten ein Minigriptütchen mit einer geringen Menge Marihuana aus. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und übergaben den Jugendlichen, der sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat, seinen Eltern.

Überlingen

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von nahezu 3.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Samstagabend gegen 17 Uhr in der Hochbildstraße. Als ein 50-jähriger Pkw-Lenker den Kreisverkehr befuhr und diesen an der Ausfahrt Hochbildstraße verließ, musste er wegen eines bevorrechtigten Fußgängers, der die Fahrbahn überquerte, anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger Autofahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und prallte auf den Pkw seines Vordermannes. Hierbei erlitt die 49-jährige Beifahrerin des 50-Jährigen leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Owingen

Vorfahrt missachtet

Drei Verletzte und Sachschaden von rund 45.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Klöber-Kreuzung. Der 80-jährige Lenker eines Daimler-Benz hatte die Kreuzung von der L 205 aus Richtung Billafingen kommend geradeaus in Richtung Owingen überqueren wollen und hatte hierbei wohl einen von links kommenden Golf-Fahrer übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten der 75-Jährige sowie dessen 70-jährige Beifahrerin und der 80-Jährige Verletzungen, die im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten aufgeladen und abtransportiert werden.

