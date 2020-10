Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker fuhr gegen 15:00 Uhr von Bad Saulgau in Richtung Fulgenstadt und wollte am Ende des Waldgebiets nach links in einen Waldweg abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden 55-jährigen Kradlenker und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradlenker erlitt hierdurch schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen, die Feuerwehr Bad Saulgau mit 6 Fahrzeugen vor Ort. Auf Höhe der Unfallstelle befindet sich ein stark frequentierter Parkplatz. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Sigmaringen unter T. 07571 1040 in Verbindung zu setzen.

