Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wangen im Allgäu

Ravensburg (ots)

39-jähriger Motorradfahrer auf der L320 / Niederwangener Kreuzung schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, 25.10.2020, kurz vor 15:00 Uhr kam es an der Niederwangener Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 78-jährige Fahrer eines PKW Toyota fuhr von Niederwangen in Richtung Obermoorweiler. An der Niederwangener Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, welcher von Wangen in Richtung Neuravensburg fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 78-Jährige wurde hierdurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 78-Jährige und seine 76-jährige Beifahrerin kam beide verletzt in ein Klinikum. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte ca. 20.000, -- Euro betragen. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften, der Rettungsdienst ebenfalls mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Die L320 war für nicht ganz 2 Stunden voll gesperrt.

