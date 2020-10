Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung unter Jugendlichen

Am Samstagnachmittag wurde ein 17-jähriger auf dem Skaterplatz in der Kitzenwiese von einem 15-jährigen unvermittelt geschlagen. In der Folge mischt sich noch ein Begleiter des 15-jährigen Schlägers ein und stößt den Geschädigten zu Boden, wo der Hauptaggressor weiter auf ihn einschlägt. Nachdem eine weitere Jugendliche ankündigt die Polizei zu rufen, lassen die Täter von dem Geschädigten ab und entfernen sich. Der Geschädigte erlitt nach bisherigem Kenntnisstand nur oberflächliche Verletzungen. Der genaue Tatablauf, insbesondere ob noch ein dritter Täter beteiligt war, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Polizeirevier Friedrichshafen sein.

Unfallflüchtigen gestellt

Ein 49-jähriger polnischer Lkw-Fahrer fuhr am Samstage gegen 10:50 Uhr in der Ailinger Straße auf einen wartenden Pkw auf und entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Dank einem aufmerksamen Zeugen, der dem Lkw kurzerhand hinterherfuhr, konnte dieser wenig später von einer Streife festgestellt und kontrolliert werden. Der Beschuldigte musste eine Sicherheitsleistung hinterlassen und wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Meersburg

Kollision zwischen Bus und Pkw

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro forderte die Kollision zwischen einem Bus und einem entgegenkommenden Pkw am Samstag gegen 09:00 Uhr auf der Stettener Straße. Nachdem die Busfahrerin auf Grund einer Ölspur in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verliert und zunächst gegen die rechte Leitplanke stößt, kommt sie in der Folge auf die linke Fahrbahn und stößt mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen, in dem die Fahrerin und die Beifahrerin leicht verletzt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Verursacher der Ölspur, werden vom Verkehrsdienst Ravensburg geführt.

Trunkenheitsfahrt

Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein schlangenlinienfahrender Pkw gemeldet wurde, konnte dieser etwas später im Bereich seiner Wohnanschrift festgestellt und kontrolliert werden. Der Alkoholtest beim 18-jährigen Fahrzeuglenker ergab über 1,7 Promille, was eine Blutentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Folge hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Armin Engler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell