Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Trunkenheitsfahrt

Wegen Trunkenheit im Verkehr hat sich ein 50-jähriger zu verantworten, der von einer Streife der Verkehrspolizei am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr im Ortsgebiet kontrolliert wurde. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von knapp unter 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft folgt.

Leutkirch

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 09:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Zeppelinstraße ein grauer Skoda Octavia von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (T. 07561/84880) in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag zwischen 12:00 und 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße ein blauer VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (T. 07561/84880) in Verbindung zu setzen.

Wangen

Verstoß gegen die Maskenpflicht

Nachdem ein 45-jähriger am Samstagabend zunächst in einem Lebensmittelgeschäft aufgefallen war, da er sich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen und auf seine ärztliche Befreiung verwies, lief dieser kurze Zeit später beim Polizeirevier Wangen auf und wollte sich darüber beschweren, dass er des Geschäftes verwiesen wurde. Auch hier weigerte er sich einen MNS aufzuziehen und verwies wiederum auf seine ärztliche Befreiung, ohne jedoch das Attest vorzuzeigen. Er wird nun wegen eines Verstoßes gegen die CoronaVO zur Anzeige gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Armin Engler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell