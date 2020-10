Polizeipräsidium Ravensburg

Meßkirch

Auf fahrendes Auto geschossen - Zeugen gesucht

Mit einem Schreck und Sachschaden davon gekommen ist ein Autofahrer am Samstag gegen 23:30 Uhr in der Schnerkinger Straße in Meßkirch. Er fuhr mit seinem VW Touareg in Richtung Stadtmitte, als er einen lauten Knall vernahm. Bei der anschließenden Nachschau wurde festgestellt, dass die hintere Seitenscheibe beschädigt ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde mit einer kleinkalibrigen Waffe auf das Auto geschossen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Meßkirch (T. 07575/2838) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 15:00 Uhr fuhr am Samstag ein bislang unbekannter Autofahrer in der Mengener Straße gegen eine Straßenlaterne, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Vom Auto blieben diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurück, die auf einen blauen VW schließen lassen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Meßkirch (T. 07575/2838) in Verbindung zu setzen.

Bingen

Trunkenheitsfahrt

Mit über 1 Promille Alkohol wurde am Samstagabend gegen halb neun ein 32-jähriger Autofahrer von einer Streife kontrolliert. Dies hatte eine Blutentnahme, die Einbehaltung seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Folge.

Krauchenwies

Trunkenheitsfahrt

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts wurde am frühen Samstagabend ein 34-jähriger Autofahrer in der Ortsdurchfahrt kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest ergab über 1,2 Promille, was eine Blutentnahme, die Einbehaltung seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Folge hat.

Bad Saulgau

Zeugen gesucht

Die Polizei Bad Saulgau bittet in zwei Fällen mögliche Zeugen um Mithilfe. Zum einen wurden am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht im Bereich des Sießener Fußweges und auf dem Gelände der angrenzenden Schule mehrere Mülleimer in Brand gesteckt, wodurch diese beschädigt wurden. Zum anderen wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr in der Oberamteistraße mehrere Kanaldeckel entfernt, wodurch glücklicherweise niemand gefährdet oder geschädigt wurde. In beiden Fällen werden Zeugen darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden (T. 07581 4820).

