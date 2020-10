Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrt

Nicht mehr verkehrstüchtig war am Donnerstagabend gegen 21.05 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer, der durch Alkoholgeruch bei einer Verkehrskontrolle in der Graf-Zeppelin-Straße auffiel. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb der 45-Jährige, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen muss.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit prallte ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 08.40 Uhr auf der K 7790 an der Auffahrt zur B 467 auf den Pkw eines gleichaltrigen Fahrers, der verkehrsbedingt anhalten musste. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils etwa 3000 Euro, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Spiegelstreifer und Unfallflucht

Am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr begegneten sich zwei Lkw auf der L 326 zwischen Obereisenbach und Bodnegg auf Höhe Prestenberg und streiften sich mit den Außenspiegeln. Laut Aussage des 50-jährigen Unfallgegners soll der Unfallverursacher zu weit links gefahren sein. Nachdem beide Lkw-Fahrer ausgestiegen waren, entgegnete der noch unbekannte Unfallverursacher dem 50-Jährigen, dass er weiterfahren werde, ohne seine Personalien anzugeben, da nach seiner Ansicht sowieso jeder seinen Schaden bezahlen müsse. Etwas später kam der unbekannte Lkw-Lenker wieder an die Unfallstelle zurück, schrieb dem 50-Jährigen aber lediglich seinen Vor- und Zunamen auf und fuhr wieder davon, ohne seine vollständigen Personalien zu nennen. Der Polizeiposten Vogt hat hierzu die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Neukirch

Motorradunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro sind die Folgen eines Motorradunfalls am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der L 335. Ein 53-jähriger Mann fuhr mit seiner Maschine von Neukirch in Fahrtrichtung Hinteressach, als er in der Rechtskurve an der Einmündung Seehalde stürzte und sein Zweirad gegen den Pkw eines entgegenkommenden 78-Jährigen rutschte. Bei dem Verkehrsunfall kamen keine Personen zu Schaden.

Kressbronn

Angebranntes Essen auf Herd

Zu einem Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders in der Alemannenstraße. Ursache hierfür war angebranntes Essen auf einem Herd, was glücklicherweise zu keinerlei Personen- oder Sachschäden führte. Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte somit nach kurzer Überprüfung wieder abrücken.

Salem

Bedrohung mit Messer

Strafrechtlich zu verantworten hat sich ein 38-Jähriger, der am Donnerstagabend gegen 19 Uhr eine 35-Jährige nach einem vorausgegangenen Streitgespräch in einer Asylbewerberunterkunft mit einem Teppichmesser bedrohte. Der daraufhin geflüchtete Tatverdächtige konnte bei der anschließenden Fahndung von Beamten der Hundeführerstaffel in Heiligenberg angetroffen werden. Ursächlich für das Streitgespräch waren wohl ungeklärte Eigentumsverhältnisse zweier Fahrräder, diese wurden anschließend sichergestellt.

Frickingen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Lippertsreuter Straße / Öschweg. Der Fahrradfahrer war schon im Kreisverkehr, als ein auf der Lippertsreuter Straße in ortauswärtiger Richtung fahrender 66-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr und hierbei den Fahrradfahrer, möglicherweise aufgrund der blendenden Sonne, übersah. Durch die Kollision beider Fahrzeuge kam der Radfahrer zu Fall und wurde samt Fahrrad mehrere Meter von dem Pkw des Unfallverursachenden vor sich hergeschoben. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verbotenerweise ein Kraftfahrzeug geführt

Trotz eines bestehenden Fahrverbotes führte ein 42-Jähriger einen Pkw im Straßenverkehr, was einer Streife des Polizeireviers Überlingen am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr auf der B 31 auf Höhe des Klosters Birnau aufgefallen ist. Den 42-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Überlingen

Verstoß gegen die Maskentragepflicht

Vier Personen verstießen möglicherweise am Donnerstagmorgen gegen 11.40 Uhr gegen die derzeit gültige CoronaVO, als sie ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung ein Geschäft am Landungsplatz betraten und sich trotz Aufforderung einer Angestellten weigerten, diese aufzusetzen. Sie gaben an, jeweils eine ärztliche Befreiung der Maskentragepflicht zu haben, konnten diese aber bis auf eine Person beim Eintreffen der Polizei nicht vorweisen. Der 46-Jährige, der ein ärztliches Attest vorlegen konnte, erstattete danach noch Anzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass sein ärztliches Attest von einem ausländischen Arzt ausgestellt worden war, der online entgeltlich Atteste erstellt und deshalb bereits ein Berufsausübungsverbot erhielt. Ob nun dieses Attest Gültigkeit in Deutschland hat und ob sich die drei Begleiter im Alter von 21, 54 und 60 Jahren ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen die CoronaVO zu verantworten haben, ist Gegenstand der Prüfung durch die Stadt Überlingen.

Überlingen

Betrunkener Jugendlicher

Während einer Streifenfahrt entdeckten Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr in der Mühlenstraße einen 17-Jährigen, der schon von mehreren Passanten betreut wurde, da er zuerst aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von rund 2,3 Promille regungslos in einem Blumenbeet lag. Nach Weckversuchen der Polizeibeamten kam er wieder zu sich, war aber immer noch orientierungslos. Da der Jugendliche zunehmend aggressiver gegenüber den Polizeibeamten wurde, nahmen ihn diese in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle, wo er dann von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Brian Schlatter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell