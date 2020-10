Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrer erfasst Kind

Friedrichshafen (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein siebenjähriger Junge am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Mazda stadtauswärts gefahren und hatte in Höhe des Gebäudes Nr. 38 das Kind erfasst, das die Straße überqueren wollte und vermutlich dabei nicht auf den Fahrzeugverkehr achtete. Der Siebenjährige wurde auf die Motorhaube des Autos und von dort auf die Fahrbahn geschleudert, wo er von dem Pkw überrollt wurde und unter dem Fahrzeug liegenblieb. Laut Zeugen soll der Autofahrer gleich ausgestiegen sein und das Kind unter dem Pkw erkannt haben. Danach stieg er wieder ein und fuhr davon, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der 57-Jährige, der etwa 20 Minuten später an der Unfallstelle ausfindig gemacht werden konnte, an die er zu Fuß zurückgekommen war, gab gegenüber der Polizei an, aufgrund seines erlittenen Schocks weggefahren zu sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde das Auto beschlagnahmt, der Führerschein des Pkw-Lenkers sichergestellt und zur Klärung des genauen Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell